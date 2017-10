Michael Van der Mark será el encargado de sustituir a Jonas Folger en el próximo GP de Malasia

Fotografía: Mirco Lazzari gp/Getty Images Europe

Los de Yamaha Tech3 ya han anunciado que el piloto holandés oficial de la marca en el Mundial WorldSBK Michael Van der Mark, será el encargado de sustituir a Jonas Folger en el próximo Gran Premio de Malasia, ya que Jonas sufre mononucleosis, es por eso que el piloto deberá quedarse en casa haciendo reposo absoluto, por esta causa el alemán podría despedirse ya de lo que queda de esta temporada. Jonas también se perdió la carrera de Japón y Malasia debido a esta enfermedad.

Michael se hizo aún más conocido al saberse la noticia de que sería el sustituto de Valentino Rossi en el GP de Aragón, a causa de la lesión de este tras el accidente que sufrió entrenando, sin embargo Valentino anunció que quería correr en Aragón, a pesar de que Van der Mark estuvo en el circuito de Motorland todo el fin de semana por lo que pudiera pasar, finalmente el holandés no tuvo ninguna opción de subirse a la Yamaha, pero en el box de Yamaha se le prometió a Van der Mark que le darían una nueva oportunidad, y esa oportunidad ha llegado ahora de la mano del Tech3.

El piloto holandés se ha mostrado entusiasmado con esta nueva oportunidad y ya tiene ganas de que sea el Gran Premio de Malasia: “No hace falta decir lo emocionado que estoy. Estuve muy cerca de tener la oportunidad de subir a una MotoGP, pero no pudo ser. Ahora me han llamado del Tech3 y aunque hay muchas carreras no podía decir que no. Estoy muy feliz y espero que esta vez la aventura funcione. Conozco Sepang, pero los pilotos de MotoGP han hecho allí muchos test, por lo que seguro que van muy rápido. Lo único que quiero es disfrutar el fin de semana, mejorar y ver cómo puedo pilotar la Yamaha M1. Por el momento tenemos un buen momento en el WorlsSBK, así que es el momento de probar la M1. Esta vez espero poder montarme a la moto y quiero dar las gracias al Tech3 y a Yamaha por la oportunidad”, ha explicado Michael Van der Mark.