Andrea Dovizioso: “Hay que intentarlo hasta el final”

Foto: Marc González - VAVEL

Andrea Dovizioso ha vivido este pasado fin de semana el peor Gran Premio de todo lo que llevamos de temporada y que, sin duda, ha llegado en el momento menos oportuno. El italiano, segundo clasificado en la general del campeonato, mira como sus opciones a coronarse por primera vez en la categoría reina se le escapan tan sólo dos carreras del final.

El Gran Premio de Australia ha resultado peor de lo que se esperaba para Ducati. La escudería no ha podido tener a ninguna de sus máquinas entre el Top10, ni las oficiales ni las satélites. “Sabemos que el Mundial está muy complicado. Cuando terminamos séptimos u octavos, teníamos velocidad pero terminamos las gomas y nos fuimos para atrás. Fuimos lentos. Cuando no tienes la velocidad estas jodido”, explicó.

“Este año fuimos muy rápidos en circuitos que normalmente no lo éramos, pero aquí solo puedes ir rápido si la moto gira. De cualquier forma, quedaron muy claros los límites de la moto aquí, que no gira. Las características de esta pista piden un buen paso por curva”, declaró el de Forli, no satisfecho de su actuación en Phillip Island.

Dovizioso, que partía desde la undécima posición, no pudo remontar para llegar al grupo cabecero y entrar en la lucha por la victoria. De hecho, fue en el último instante cuando Dani Pedrosa y Scott Redding pudieron adelantarle para entrar justo delante de la Ducati, arrebatándole dos posiciones y dejándole en 13º lugar. “El viernes fui rápido pero mi vuelta fue porque iba detrás de Aleix y Viñales, aquella velocidad no era real”.

Dovizioso, a 33 puntos de su primer mundial / Foto: Marc Gonzalez

Otro de los puntos a debatir fueron, una vez más, los neumáticos. Marc Márquez cambió su decisión en último momento, en parrilla de salida, justo antes de salir a la carrera. Optó por la opción más blanda, que al final, le dio muy buenos resultados. El de Ducati decidió jugársela todo al medio, al igual que Valentino Rossi, quién si pudo luchar en la cabeza de carrera. “Trataba de mantenerme positivo pensando que las cosas iban a mejorar porque yo llevaba la goma trasera media, pero ocurrió al contrario. La goma blanda la destruíamos mucho, de hecho la media la destruimos en ocho vueltas”, comentó frustrado por los resultados.

Aún así, el italiano cree que un fallo al inicio de carrera condenó su participación en Gran Premio de Australia: “La decisión de llevar neumáticos blandos o medios no cambió demasiado las cosas. Un error al principio lo complicó todo, pero en ningún momento tuvimos un ritmo de paso como para estar con los de delante. El error consistió en que llegué demasiado rápido en la primera curva”.

Con 50 puntos todavía en juego, las opciones de Andrea Dovizioso para alzarse con el campeonato son mucho más complicadas, sobre todo con las diferentes opciones que su rival y líder del mundial tiene en Malasia. "Si Marc sigue así será muy difícil recuperar 33 puntos, porque él termina en el podio o en el suelo". A pesar de las condiciones tan adversas, el piloto de Forli, luchará por su mayor sueño: "Hay que intentarlo hasta el final".