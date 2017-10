Dani Pedrosa: "Fue más difícil de la cuenta". | FOTO: Lucas ADSC - VAVEL

Durante todo el fin de semana, Dani Pedrosa ha estado teniendo problemas para ir rápido, y así se confirmó durante la carrera en Phillip Island. El piloto de Honda no pudo encontrar una solución para la puesta a punto de su moto; por este motivo, se vio relegado hasta la duodécima posición. Con este resultado, Pedrosa cae hasta la quinta posición en la clasificación general del campeonato.

Uno de los motivos por los que no pudo encontrar la puesta a punto adecuada fue la lluvia. Aunque Pedrosa prefería que la carrera fuese en mojado, la lluvia hizo acto de presencia en el warm up, impidiéndole probar una nueva configuración de cara a la carrera. “Ha sido un fin de semana muy complicado. Teníamos algo para probar esta mañana, pero ha llovido y he tenido que salir a la carrera directamente con una puesta a punto nueva”, comentó el piloto de Castellar del Vallés tras la prueba.

El piloto de Honda estuvo la mayor parte de la carrera luchando con Andrea Dovizioso, que tampoco tuvo buena suerte. Al igual que el italiano, Pedrosa tuvo una colada que le hizo perder terreno y el contacto con el grupo de delante. “En carrera me fui largo, como 'Dovi', perdí el contacto con el grupo y después no logré meter temperatura a los neumáticos”, ha explicado el piloto.

Dani Pedrosa tuvo un fin de semana complicado en Australia. | FOTO: Lucas ADSC - VAVEL

Dani Pedrosa no sube al podio de Phillip Island desde el año 2013. El de Honda sabía que este fin de semana iba a ser complicado, pero no tanto como finalmente ha sido. “En esta pista sabíamos que me iba a costar, pero fue más difícil de la cuenta. No logramos mejorar respecto ayer y no he podido dar ese extra para sobreponerme a la situación. Intentamos hacer muchos cambios, pero no logramos sacarlo adelante”, reconoce. Sin embargo, ya piensa en la siguiente cita, en Malasia. “Han sido dos fines de semana muy malos y ahora hay que concentrarse en Malasia”, concluye.