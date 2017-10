Previa Aspar Team GP de Malasia: solo queda pasar página

Google Plus

Solo dos puntos ha logrado el Aspar Team desde Japón. Foto: Aspar Team

Mucho tienen que cambiar las cosas para Ducati y, concretamente, el Aspar Team para que terminen la temporada con los objetivos que se plantearon en los test de invierno. El equipo de Aspar no está teniendo un final de temporada como esperaba.

Siempre quedará Sepang

El triplete asiático se les atraganta a las GP16, de momento. Tan solo dos puntos han logrado los pilotos del equipo de Aspar desde Japón, el decimocuarto puesto de Abraham en Philip Island.

Fin de semana para olvidar por parte de Ducati en Philip Island. Foto: Aspar Team

En cambio, aún hay esperanzas en el final de Asia, en Malasia. Allí, Andrea Dovizioso logró una victoria bajo la lluvia en 2016 con la misma moto que llevan actualmente Bautista y Abraham. La lluvia podría ayudarles a remontar la situación.

Volver a puntuar

Álvaro Bautista hizo una gran carrera en Motorland, terminó octavo. No ha sido su mejor resultado de la temporada, pero el español luchó con pilotos oficiales durante gran parte de la carrera.

Desde entonces, el talaverano no ha estado entre los quince primeros. Estaba encadenando buenos resultados, pero en Japón tuvo que abandonar y en Philip Island pasó un fin de semana para olvidar, como el resto de sus compañeros de la marca italiana.

Álvaro Bautista sufrió encima de su Ducati en Australia y no pudo acabar en los puntos. Foto: Aspar Team

Para Sepang, Bautista lo tiene claro: volver a puntuar. Además, Sepang es un circuito que no se le da nada mal al español. En 2016, con Aprilia, terminó séptimo, su mejor resultado con la marca italiana esa temporada.

La prometedora temporada que imaginaba el Bautista de invierno está viendo como el año cada vez se le nubla más, y no solo por la lluvia. Con el objetivo de estar entre los diez primeros, a falta de dos carreras el talaverano está undécimo de la general, justo por detrás del lesionado Jonas Folger.

En busca de la evolución esperada

Karel Abraham no ha evolucionado durante la temporada. Ni para bien ni para mal. El checo es decimonoveno de la general y su mejor resultado fue un séptimo puesto en Assen. Siete veces fuera de los puntos y con frecuencia entorno a la decimoquinta posición.

Se sigue esperando algo más de Karel Abraham. Su temporada no está siendo buena. Foto: Aspar Team

Abraham no realizó una mala carrera en Philip Island. Después de lo visto en el resto de las Ducati, el checo terminó dignamente en Australia acabando decimocuarto, tercera Ducati de la carrera.

Del checo se espera una evolución que de momento no ha llegado. Su compañero de equipo con la misma GP16 tiene más del doble de puntos que él (30 Abraham y 70 Bautista). Un dato estremecedor para Abraham en Sepang es que durante los tres últimos años no ha puntuado, y la temporada pasada no pudo rodar por lesión. La última vez disputó una carrera en Malasia lo hizo con Bridgestone.