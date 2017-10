Previa KTM en Malasia: luchando con los mejores

Gran Premio de Catalunya. Foto: Marc González | Vavel España.

El pasado fin de semana el circuito de Phillip Island fue testigo de uno de los mejores fines de semana de KTM hasta el momento en la categoría reina. Ya desde el jueves los pilotos se mostraban muy optimistas en este Gran Premio y es que en este circuito, en los tests de pretemporada les fue muy bien, y si a esto le sumas las mejorías que ha experimentado la KTM las esperanzas aumentaban aun más.

El golpe de efecto le dieron el sábado cuando ambos pilotos se clasificaron para la Q2, Pol Espargaró de forma directa mientras que Bradley Smith tuvo que pasar por la Q1. En la Q2 terminaron de rematar el día clasificándose Pol 6º y Bradley 9º de cara a la carrera. Y aunque no era la primera vez que ambos se clasificaban para la Q2, si era la primera que lo hacían en seco.

Con estos resultados la carrera se presentaba muy bien para los pilotos de la marca austriaca y así fue, ambos pilotos consiguieron entrar en el Top10, por primera vez este año.

POL ESPARGARÓ

Ya desde hace varias carreras llevamos viendo a un Espargaró muy competitivo siendo ya algo habitual verle entre los 10 primeros. Durante los entrenamientos pudimos ver a Pol hacer vueltas rápidas y luchar con los mejores de la parrilla para finalmente colocarse en segunda línea.

"Durante todos los entrenamientos he estado entre los diez primeros", recordaba Espargaró. "En la clasificación he hecho una vuelta que no me imaginaba que podía hacer. La moto ha funcionado muy bien porque el equipo ha trabajado mucho todo el fin de semana y creo que nos merecemos este pequeño premio. Hemos sufrido mucho para llegar aquí", decía Pol tras acabar la clasificación.

En Phillip Island presenciamos una gran salida de Pol colocándose cuarto en las primeras vueltas. Sin embargo, poco a poco fuimos viendo como a la KTM aún le queda trabajo.

Durante varias vueltas Pol tiraba por detrás de su compañero de equipo, ya que un problema de agarre no le permitió dar más, aunque finalmente en las últimas vueltas pudo dar un apretón para adelantar a Bradley y acabar 9º como primera KTM.

KTM afirmaba hace poco que su piloto puntero era el español, y así lo está demostrando semana tras semana. Aún así el piloto catalán no ha querido dejar pasar la oportunidad de recalcar el trabajo que está llevando a cabo todo el equipo, del primero al último.

"La RC16 ha cambiado en todo desde la pretemporada, de las llantas a los puños del gas. Es una moto nueva. En Jerez dimos un gran paso y luego otros más pequeños durante la temporada, de chasis, basculante, etc. Esperemos que la moto que traigamos aquí el año que viene no se parezca en nada".

A pesar de su notable mejoría Espargaró se mostraba muy realista y afirmaba que a pesar de que están llegando resultados muy buenos hay que mantener los pies en el suelo y seguir trabajando.

"Seguimos celebrando los resultados, pero de una forma más personal. Hoy las condiciones eran perfectas y hemos quedado por delante de grandes nombres y marcas. Tenemos que disfrutarlo".

"El podio es un sueño, pero aún no nos toca soñar con ello. Esperemos que en alguna carrera del año que viene podamos hacerlo, pero aún estamos lejos incluso de pensar en ello. Este año la película va de aprender y ver cómo están las cosas en cada circuito".

Pol Espargaró tras los entrenamientos clasificatorios del sábado

BRADLEY SMITH

Hace unos dias la marca austriaca recalcaba la participación de Bradley con ellos tras algunos rumores de que Mika Kallio pudiese sustituir al inglés el año que viene. Esto parece haber surgido efecto en él ya que la mejoría que ha dado en pocas carreras ha sido increíble.

Durante tres carreras seguidas Aragón, Japón y Australia llevamos viendo tanto a Bradley como a Pol meterse en el top10 sin embargo, este es el mejor fin de semana hasta la fecha, ya que desde los entrenamientos del viernes estuvieron marcando tiempos de los de cabeza.

Si a esto le sumas que el inglés llegaba a uno de los circuitos que más buenos momentos le ha dado, entre los que están un podio en 2009 en la categoría de 125cc y su primer podio en Motogp en 2014, las esperanzas de hacerlo bien eran notables.

El sábado a pesar de tener que pasar por la Q1, Bradley se clasificó junto con Valentino Rossi para luchar en la Q2 por la pole y una vez más durante todo el fin de semana el piloto de KTM dio un golpe de efecto clasificandose 9º por delante de pilotos oficiales.

Junto con su compañero de equipo estuvo luchando durante toda la carrera por las posiciones de delante y a pesar de que no pudieron llegar al grupo de delante quedaron por encima de pilotos de la talla de Andrea Dovizioso, 2º en el mundial, y de Dani Pedrosa, 5º.

Bradley luchando con su compañero durante la carrera

Ahora la marca austriaca llega a Malasia con la motivación de haberlo hecho bien este fin de semana, a pesar de que este no es uno de los circuitos favoritos para sus pilotos, llegan con fuerza. Además de la lucha por las posiciones delanteras KTM se está jugando su particular campeonato con Suzuki y Aprilia y tras anunciarse que el piloto puntero de Aprilia, Aleix Espargaró, no correrá en Malasia por una lesión, la tabla de equipos puede cambiar superando KTM a Aprilia.