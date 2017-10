Previa Estrella Galicia 0,0 Marc VDS GP de Malasia:Las dos caras de la Moneda

FOTO: TEAM Estrella Galicia 0,0 Marc VDS

Después de un fin de semana agridulce en Phillip Island, donde lo más importante ha sido la vuelta a la competición de Jack Miller, el Estrella Galicia 0,0 Marc VDS ya tiene en su punto de mira el circuito de Sepang, donde el objetivo no es otro que el de volver a colocar a sus dos pilotos en los puntos.

Jack Miller vuelve a Sepang después de sorprender a propios y extraños con su espectacular carrera en Phillip Island. El piloto australiano, encara la carrera de Malasia con el objetivo de volver a entrar en el Top 10 e intentar como mínimo, igualar la octava posición conseguida en 2016, en una carrera que estuvo marcado por los constantes retrasos en la salida por la intensa lluvia que azotaba al circuito malayo.

Jack Miller, profeta en su tierra

Después de que una fractura en su tibia derecha le impidiese subirse a la moto en Japón, Miller volvía a montarse en la 43 apenas dos semanas después de sufrir un accidente mientras entrenaba con su moto de trial, pero ni una placa y ocho tornillos en su pierna han sido impedimento para volver al asfalto en la carrera de casa, Phillip Island.

“Jackass”, que partía en 5ª posición en parrilla después de completar un viernes y sábado magníficos y sin signos aparentes de dolor en la pierna, ha logrado una salida estratosférica, dejando atrás a los pilotos que salían en cabeza de carrera y colocando a su Honda RC213V en primera posición a la llegada a la primera curva del circuito.

Miller, que se veía fuerte y con una confianza tremenda en un circuito que se conoce como anillo al dedo, ha vendido cara su posición y no se ha visto superado por un Valentino Rossi al que vemos totalmente recuperado hasta pasada la sexta vuelta. Pese a mantenerse junto al grupo de cabeza peleando por el podio durante gran parte de la carrera, la moto ha empezado a darle problemas de agarre en su neumático trasero cuando encaraban las últimas vueltas del gran premio, hecho que le ha privado de poder mantener el mismo ritmo que los demás pilotos, finalizando la carrera en 7º posición, un resultado más que satisfactorio para el piloto australiano.

“Liderar mi carrera de casa en Phillip Island ha sido una sensación increíble, pero quizás haber apretado tanto al principio me ha pasado factura al final cuando me he quedado sin agarre y me ha obligado a cambiar los mapas del motor. Habría sido bonito haber podido apretar un poco más al final de la carrera, pero teniendo en cuenta mi lesión, creo que ha sido un fin de semana bastante bueno. Salir quinto y terminar séptimo delante de mis fans no ha estado mal. Por eso estoy muy contento” declaraba el piloto de Townsville.

Foto: Lucas ADSC - VAVEL



Objetivo Sepang, volver al Top 15

Por su parte, la otra cara de la moneda la ha protagonizado Tito Rabat, quien, aunque partía 14º por delante de pilotos como Lorenzo o Petrucci, finalmente se ha quedado fuera de los puntos por tan solo ocho décimas de segundo.

El catalán, que ha pasado gran parte de la carrera luchando con las Ducati, tanto oficiales como privadas, no ha logrado finalmente poder adelantarlas, terminado la carrera en 16º posición, justo por detrás de Dovizioso, Abraham y Lorenzo respectivamente.

“Siempre quiero sumar puntos y aunque hoy los he perdido por muy poco, también han muchas cosas positivas que me llevo de este fin de semana. He aprendido mucho en condiciones mixtas durante estos tres días en Phillip Island. Me he clasificado 14º en los cronometrados y he terminado la carrera a 26 segundos del vencedor, lo que ha sido un buen paso para mí. Estoy contento con mi carrera y ahora estoy desenado correr en Malasia la próxima semana.”

El Gran Premio de Sepang ya es pasado y la lucha por el mundial no se detiene, el Circuito de Phillip Island será el encargado de acoger la última carrera de la trilogía asiática. La penúltima prueba del mundial se prevé apasionante, en la que Jack Miller, previsiblemente ya totalmente recuperado intentará colarse en los puestos de cabeza y donde Tito Rabat tendrá una nueva oportunidad para seguir mejorando y volver a meterse de lleno en el Top 15.