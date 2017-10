Previa LCR Honda en Malasia: objetivo, seguir en la misma línea

Google Plus

Entrenamientos del Gran Premio de Catalunya. Foto: Marc González | Vavel España.

El LCR Honda llegaba este fin de semana al circuito que vio ganar a su piloto el año pasado. Tras la temporada 2016 en la que Cal consiguió 3 podios, de los cuales dos de ellos fueron victorias, este año el equipo tenia puestas muy buenas expectativas. Pero lejos de conseguir todos los objetivos previstos para este año a Cal no parece que le estén yendo las cosas bien.

Este año está siendo un año de muchas subidas y bajadas para el piloto británico y es que aunque el año no empezó del todo mal habiendo conseguido una 3ª posición en la segunda carrera del año, su temporada se ha basado en luchar al frente o a la cola de la general sin haber una regularidad de por medio.

En el circuito que tantas alegrías a dado a Crutchlow consiguió una de las mejores posiciones este año, tras haber estado luchando durante toda la carrera con los pilotos de cabeza entre los que se encontraban Valentino Rossi o Marc Márquez.

Cal Crutchlow, 5º

Este fin de semana el LCR Honda remató un buen fin de semana tras haber sufrido durante todo este. Desde el viernes vimos que tanto a la Honda oficial de Pedrosa como la de Crutchlow tenían problemas para seguir el ritmo de los pilotos de delante pero esto no fue un impedimento el domingo.

Cal partía desde cuarta fila de parrilla, 10º, y lo que se preveía iba a ser una mala carrera fue todo lo contrario. A pesar de que el inglés sufrió una fuerte caída el domingo en el warm up, en la carrera fue todo lo contrario, Cal hizo una buena salida que le sirvió para superar a algunos pilotos que tenía delante, posteriormente fue adelantando pilotos hasta llegar al grupo de cabeza, un grupo muy numeroso, en el que los adelantamientos fueron bestiales. Tras luchar con Zarco, Iannone y Miller finalmente Cal cruzó meta en 5ª posición justo por detrás de Johann Zarco.

"Obviamente, fue mejor resultado y carrera que en la calificación. Me sentí bastante bien y confiado en la carrera y estaba siendo muy paciente para poder intentar llegar al podio al final de la carrera. El problema fue que después de alrededor de cinco o seis vueltas había una pequeña brecha con los líderes y tuve que empujar mucho y utilizar mucho el neumático trasero en ese momento de la carrera. Pero creo que el quinto no es un mal resultado teniendo en cuenta que tuvimos una caída masiva esta mañana. Es uno de los aspectos más importantes de mi carrera en el sexto turno y poder pilotar de esta forma fue bueno ya que realmente estaba contemplando la posibilidad de no poder seguir el consejo de los médicos y mi equipo", comentaba Crutchlow al acabar la carrera.

"Intenté hacerlo lo mejor posible y creo que fue un buen resultado, considerando que, aunque estoy decepcionado, no repito mi victoria del año pasado porque creo que si hubiéramos tenido un fin de semana un poco mejor podríamos haber estado allí. Pero qué gran pelea, qué gran espectáculo en la carrera de MotoGP en Phillip Island hoy ", recalcaba el inglés.

Foto: Lucas ADSC | Vavel España

Ahora el equipo llega a una nueva prueba donde el año pasado las cosas no fueron nada bien para el piloto de Honda. Aun así el equipo tiene muchas esperanzas puestas en volver a hacerlo bien y terminar la gira asiática de una manera positiva.