Valentino Rossi: "Todavía hay mucho que hacer"

Google Plus

Valentino Rossi en el GP de España | FOTO: Lucas ADSC (VAVEL)

En Australia tuvo lugar una espectacular actuación por parte de las Yamaha, que a pesar de tener muchos problemas desde mitad de temporada sobre todo en las oficiales, tuvieron resultados muy positivos el fin de semana pasado.

En carrera las dos primeras Yamaha fueron la suya, seguida de Maverick Viñales y la satélite de Johann Zarco. Entre las tres se produjeron luchas incansables por el podio de las que el italiano asegura “haber disfrutado mucho”. Al final el francés quedó fuera de los tres primeros clasificados, pero fue el primer satélite, cosa que ya no sorprende por su parte debido a las grandes actuaciones que ha hecho en su año debut.

El piloto italiano -y el que más experiencia tiene con la M1- ha declarado que “necesitan mantener la humildad después de la carrera de Australia”, ya que no quieren hablar muy alto por si vuelven los problemas y dolores de cabeza en Sepang, donde el tiempo es muy diferente al de Phillip Island, muy próximo a la costa.

“Sepang es una pista que me gusta mucho, y espero que podamos tener un buen clima para poder trabajar de la mejor forma posible. Ir directamente de Australia a Malasia es importante, no espero nada nuevo (respecto a las piezas o evoluciones) pero trabajaremos duro para poder completar un buen fin de semana”, explica el italiano. Junto con su compañero Maverick Viñales, no se muestran tan confiados con el funcionamiento de la moto -pero sí motivados- de cara al Gran Premio de Malasia.

Respecto a su lesión de la que fue operado el 1 de septiembre y todavía no está completamente curada, declaró: “Físicamente estoy bien, pero estos días voy a descansar todo lo que pueda para estar preparado el viernes y afrontar un nuevo fin de semana”. Sin apenas ya dolor y casi recuperado, se espera otro gran milagro de domingo por parte del piloto de Tavullia.