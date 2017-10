Andrea Dovizioso: "Lo de Zarco no es una cuestión de peligrosidad". | FOTO: Marc González - VAVEL

En los últimos grandes premios, el piloto del Monster Yamaha Tech 3 Johann Zarco ha sido protagonista tanto por su velocidad como por los roces que ha tenido en pista con varios pilotos de la categoría reina, entre ellos Valentino Rossi y Jorge Lorenzo. El piloto francés, que en la pasada carrera en Australia certificó su condición de rookie del año, ha protagonizado a lo largo de esta temporada algunos episodios que podrían ser considerados peligrosos, y así lo han manifestado quienes se han visto involucrados en ellos.

Andrea Dovizioso, sin embargo, no cree que el piloto francés pilote a propósito de forma agresiva. Según el italiano, no es una cuestión de peligrosidad ya que no cree que busque de forma consciente ser peligroso para el resto de pilotos de la parrilla de Moto GP. “Lo que ocurre con Zarco no es una cuestión de peligrosidad. Seguramente ha tenido muchos contactos con varios pilotos, pero no creo que intencionadamente quiera ser peligroso”, comenta el piloto de Forli.

Uno de los últimos incidentes protagonizados por Zarco tuvo lugar en Japón junto a Jorge Lorenzo. En los primeros compases de carrera, el piloto del Tech 3 adelantó al español, desplazándolo hacia la parte exterior de la pista. Tras la carrera, el piloto de Ducati declaró que iría a hablar con Dirección de Carrera respecto a la actuación de Zarco.

En este sentido, Dovizioso también ha manifestado su opinión. Según el piloto de Ducati, compañero de box de Lorenzo, una sanción por parte de Dirección de Carrera sería correcta si Zarco actuase de forma intencionada. “Eso no es una justificación. Pero hay que diferenciar las cosas. Si eres peligroso por acciones que llevas a cabo de forma intencionada, lo correcto es que recibas una sanción. Pero si no hay un propósito detrás, lo que hay que hacer es hablar con él”, declaró el piloto italiano.