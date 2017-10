Jorge Lorenzo descontento con su Ducati

Jorge Lorenzo en Jerez (España)

Jorge Lorenzo quiere olvidar el fin de semana que vivió en Australia. Después de llegar a un circuito donde la Ducati no termina de adaptarse, la caída del sábado y la decimoquinta posición, el piloto de Borno Panigale ya está pensando en Malasia. Tras las cinco victorias que lleva Dovizioso, y las posibilidades matemáticas al titulo, Phillip Island supuso para el equipo un jarro de agua fría, ya que Andrea fue el único piloto en meterse en la Q2. El piloto italiano acabó decimotercero.

“La verdad es que de Qatar a ahora, salvo el carenado, sólo hemos mejorado pequeñas cosas. La moto ha mejorado un poco con respecto al año pasado, según Dovizioso, pero no hemos introducido cambios radicales como han hecho Suzuki o KTM. Nunca es fácil mejorar”, confesaba Lorenzo. El piloto mallorquín también habló sobre los problemas que tanto él como sus compañeros de escudería había teniendo: "No he podido avanzar al principio, aunque la moto iba mejor que el día anterior, pero luchar por el 14º o 15º que no es la que queremos. Esta pista ha resultado difícil para todas las Ducati. Ni Dovi ha podido luchar y Petrucci ha sido penúltimo"

Sobre las posibilidades que tiene su compañero de box respecto al campeonato, Jorge opinó que Andrea nunca había ganado claramente una carrera con diez segundos de ventaja, siendo su compañero un estratega y que si Márquez no hubiera abandonado en Silverstone el campeonato no hubiese estado ajustado. Llega Malasia y Jorge piensa que Sepang tiene que ser un buen circuito para Ducati y espera que la climatología sea favorable para que puedan trabajar.

Sobre las mejoras que ha tenido la Ducati, Jorge lo tiene claro: "Tenemos alguna idea. La moto ha ido a peor más que a mejor. No espero que mejoremos muchísimo pero alguna mejora sí. Todas las Ducati estamos sufriendo más que en otros circuitos y sobre todo yo. No cojo confianza en las curvas rápidas. Intentando coger más grip delante hemos perdido confianza atrás".