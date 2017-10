Márquez: "Está claro que sientes algo especial, que no es un gran premio cualquiera"

Ceremonia emotiva a Marco Simoncelli antes de comenzar el Gran Premio de Malasia / Foto: Marc Márquez (twitter)

Este fin de semana no es uno cualquiera para Marc Márquez. El ilerdense podría lograr en Malasia su sexto título mundialista, cuarto de MotoGP en cinco años.

"Ganar el título, da igual donde y cuando"

“Está claro que sientes algo especial, sientes que no es un gran premio cualquiera, aunque quieras enfocarlo así, pero no me quiero dejar influenciar por el hecho de que mucha gente piense que ya está hecho", comentaba el motorista. Lo que más desea Márquez es "ganar el título, da igual donde y cuando. Si aquí toca coger puntos para rematar en Valencia, lo haremos, si aquí se puede ganar, lo intentaremos".

Foto: Box Repsol

A pesar de tener 33 puntos de ventaja sobre su perseguidor de la general, Andrea Dovizioso, el piloto de Honda considera que la situación no está controlada: "Te lo diré el domingo si llueve o no, si hay carrera bandera a bandera o no. Al final un error se puede cometer en cualquier curva, se vio en Australia donde el error no hace falta que sea tuyo, puede ser de otro y verte involucrado. Mañana saldré a tope a preparar la carrera y ver hasta dónde podemos luchar”.

En la hipotética situación de que Márquez no se proclamase en Sepang, aún tendría la opción de Valencia. Al ilerdense le tranquiliza tener dos oportunidades para ser campeón, aunque sea en Cheste donde tenga que proclamarse.

“Estoy más tranquilo que en Australia porque se va acercando el final y tengo más ventaja. Estaría más nervioso si tuviera cinco o seis puntos. No quiero decir que esté más relajado, pero tengo clarísimo que si podemos rematar el título aquí, mejor que en Valencia. Pero un título en Cheste es de lo más especial y donde mejor sabe. Pero insisto, lo que quiero es ganarlo y me da igual dónde y cuándo, es el objetivo de todo el año. Ahora lo tenemos cerca pero no está hecho, así que hay que seguir con la misma dinámica”.

Foto: Box Repsol

Sobre sus miradas hacia atrás en Australia, Márquez aseguró que "no quería que me marcaran la posición de Dovi", pero que a mitad de carrera lo buscaba "porque había ese gusanillo de saber dónde estaba".

Solamente tiene un rival que pueda arrebatarle el título: Dovizioso. Márquez declaró: "Esto no hace cambiar mi estrategia o mentalidad, pero si hay un final como el de Australia o Motegi quizá ahora tengamos que actuar de forma diferente”, sobre la posibilidad de que sufra una caída y perder puntos sobre Dovizioso.

"No será como en Australia"

Según Márquez, estará en el grupo de delante, pero "no será como en Australia". El ilerdense insistió: "Hay que esperar a ver cómo van los entrenamientos. Hasta hace media hora no me había ni parado a pensar en las posiciones que tenemos que quedar, ahora sé que si él hace tercero yo tengo que hacer sexto. Más abajo no me interesa”.

Su mentalidad, ala hora de la verdad, puede cambiar, pero considera que la mejor actitud es la de 2016: “Dar el máximo en entrenamientos y gestionar las carreras. Si aquí nos recupera 9 o 10 puntos pero llegamos a Valencia con más de 20 de ventaja lo hubiera firmado a principio de temporada”.