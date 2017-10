El debate: ¿está Lüthi preparado para MotoGP?

Google Plus

Al principio de la temporada nadie se esperaba que fuese el suizo Thomas Lüthi quien pelease por el título, aparte de los integrantes del Estrella Galicia, Morbidelli y Márquez. Ahora se ha demostrado que puede estar en lucha, pero los errores que no podía permitirse le han pasado factura y dejan en duda si su paso a MotoGP será tan brillante como podría parecer. No obstante, su trayectoria le avala, y quizás sea el momento de dar el salto. ¿Está Lüthi preparado para MotoGP?

Thomas Luthi está listo para dar el salto (Fanny Villaécija - @FannyUveGe)

Hace unos meses se publicó la noticia referente a que, en la próxima temporada, Thomas Luthi, que actualmente está peleando por el título de Moto2, daría el salto a la categoría reina. Tras once años en Moto2 y otros tres más en 250 cc es el paso lógico para un piloto con tanta experiencia en el campeonato como es Luthi, que ha peleado con los mejores.

En estos años ha conseguido 45 podios, de los cuales once son victorias. Y su peor resultado en la clasificación general ha sido un sexto puesto, que consiguió en 2013. Así que, definitivamente, Thomas Luthi está preparado para dar el siguiente paso, el paso más importante en su carrera deportiva: pilotar una MotoGP.

Thomas Luthi, además de estar preparado, se merece este puesto. Ha demostrado ser un piloto constante y trabajador, siempre superándose a las adversidades para dar lo mejor de sí mismo en cada gran premio que ha disputado. A todo esto se le suma el hecho de que es un piloto frío y poco dado a cometer errores. Cualidades que todo piloto de la categoría reina, donde estar delante es a veces una tarea muy complicada, debería tener.

Luthi está listo | Foto: Getty Images

Su palmarés, con el subcampeonato conseguido la pasada temporada, lo avala. Y todavía falta por decidir el título de este año, en el que aún sigue vivo. En caso de no conseguirlo, no sería el primer piloto en subir a MotoGP sin haber ganado previamente el campeonato en la categoría intermedia, como es el caso de Andrea Dovizioso.

Además, Thomas Luthi no llega “de nuevas” a la categoría reina. Ya tiene experiencia con una MotoGP, aunque sea la poca que "Luthi tiene que estar entre los mejores por su talento'' proporcionan unos test. Aunque no es un gran paso en su adaptación a la nueva moto, seguro que facilitará las cosas. Esa adaptación que, por edad, muchos ven más complicada de la cuenta. Pero que por la experiencia, precisamente, da la edad quizás se acelere, sorprendiendo a todos los aficionados al motociclismo.

Lo que está claro es que el caso de Thomas Luthi no es solo marketing. Aunque en los últimos años algunos pilotos han desembarcado en la categoría reina por cuestiones puramente comerciales, Luthi tiene que estar entre los mejores por su talento. Porque durante los últimos años ha demostrado merecer ese puesto. Y porque ya está preparado para dar este salto.

Mejor cumplir un sueño a ser siervo de lo establecido (Diego Cantalejo - @dcantalejo93)

MotoGP no deja de ser un negocio. Se adapta a un sistema actual en el que los deportes de élite de convierten en empresas. Hasta ahí todo bien, pero siempre que no se perjudique la deportividad y competitividad.

De lo primero está claro, excepto algunos episodios del pasado. De lo segundo cada vez hay más dudas. Desde la llegada de Abraham a MotoGP y su inexplicable continuidad, MotoGP deja mucho que desear en este aspecto.

La categoría reina debe tener a los mejores pilotos, no solo por "Lüthi ya se ha visto superado por otros pilotos que hoy sufren en MotoGP" competitividad, sino por seguridad. Solo las mejores manos deben saber llevar más de 200 cv. Recordemos que este deporte no es un juego. Subir a un japonés y a un suizo sin haber demostrado lo suficiente porque vayan a atraer audiencia es un error.

Once temporadas en la categoría intermedia, tres en 250cc y ocho en Moto2. Durante todo ese tiempo, el suizo Thomas Luthi se ha visto superado por grandes pilotos que hoy en día sufren por pilotar sobre su MotoGP.

Marc Márquez, Pol Espargaró, Andrea Iannone, Johann Zarco, Toni Elías, Tito Rabat… todos ellos superaron a Thomas Luthi en su momento. Algunos ya son leyenda, otros como Zarco demuestran que ser competitivo tan rápido no es imposible, otros sufren por seguir en MotoGP como Rabat. Incluso Toni Elías vuelve a saborear la victoria en otra competición tras una mala etapa.

¿Hay que ser campeón del mundo de Moto2 para ser buen piloto en MotoGP? Es evidente que no, y ya lo está demostrando Andrea Iannone, pero también es evidente que hay que ser algo más que un piloto puntero de Moto2. Si se siguiese este criterio, todos los años se tendría que excluir de los últimos pilotos de MotoGP, pero no es así.

¿Está preparado Luthi para estar en MotoGP? Seguramente ni siquiera lo sepa él, lo verá los próximos meses, pero lo que sí está claro es que el suizo no tiene ningún punto fuerte en cuanto a pilotaje. Luthi no es como Zarco, Iannone o incluso Rabat. Es buen piloto y quizás lo mejor que tiene es su regularidad, rara vez termina en el suelo, pero nunca fue el más rápido y tampoco arriesga cuando lo debería hacer. Es capaz de ganar, pero ganar en Moto2 no es lo mismo que en MotoGP, incluso Abraham logró una victoria.

No es un piloto mediocre, pero debe demostrar algo más, y su última temporada de Moto2 le va a dejar mal sabor de boca. Sabrá pilotar la Honda Estrella Galicia, pero de ahí a realizar buenos resultados hay un paso que no dará con rapidez. Con 32 años la próxima temporada, su adaptación puede alargarse más de lo previsto, como le ocurre a Rabat, por ejemplo. Quizás durante ese tiempo podría lograr más victorias en Moto2 e incluso su segundo título mundial.

Se equivoca al subir a MotoGP. Su condición física y el cambio brusco tras siete años con la misma moto será lo primero que note. Tendrá mucho trabajo. Seguramente el año que viene vea como su actual compañero de categoría, Mattia Pasini, un año mayor que Luthi, logra buenos resultados en Moto2 mientras él no sepa pilotar la Honda de MotoGP o se vea superado por un Morbidelli que tiene mejores manos.

En la actualidad parece que el objetivo es estar en la categoría reina. A veces se cumple, pero no todos pueden. Luthi va a tener un asiento en MotoGP que seguramente otros pilotos, como por ejemplo varios de SBK más jóvenes y adaptados a la cilindrada, merecerían antes que él.

El sueño de Luthi de ser campeón de Moto2, por lo que tanto trabajo ha realizado se desvanece por un posible contrato mayor. El suizo rechaza por dinero su legado, porque poca gente le recordará dentro de muchos años por su título de 125cc, mientras que su segundo de Moto2 estaría, probablemente, entre los mejores de este siglo.