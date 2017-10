Cal Crutchlow: "Sabíamos lo que estábamos haciendo"

Cal Crutchlow durante el GP de Catalunya 2017 | FOTO: Marc González (VAVEL)

Cal Crutchlow fue uno de los que estuvo en la batalla por estar en cabeza el pasado domingo, y así describe la situación: "Con todas las acciones y toques que hubo cualquiera se podría haber caído. Fue suerte que todos nos mantuviésemos en pie. En otra carrera quizás no acaben todos". La carrera del Gran Premio de Australia fue espectáculo puro para los espectadores, pero desde dentro fue una lucha muy intensa y en algunas ocasiones también peligrosa entre todos.

Era un grupo muy amplio y claramente todos los integrantes del grupo de cabeza querían alzarse al cajón más alto del podio, pero Márquez, Rossi y Viñales fueron los tres afortunados que alcanzaron el objetivo -aunque el colín de la Honda de Márquez saliera algo dagnificado por un toque con Johann Zarco- saliendo de aquella agresiva pero divertida lucha. El piloto de LCR Honda, sin embargo, acabó quinto distanciado a dos segundos de Johann Zarco, que a su vez estaba pegado a Valentino Rossi. Por detrás, le acechaba un Iannone que se está mostrando muy confiado últimamente con la Suzuki.

“Al final, a mí me gusta y disfruté, estaba en la pelea. Sabíamos lo que estábamos haciendo y creo que todo el mundo en ese grupo dio lo mejor que tenía. Si no querías estar en la batalla te ibas al último del grupo, donde estaba Rins. No se consigue nada con los toques que hubo. Fue un gran espectáculo para los pilotos, los fabricantes y los espectadores, no nos podemos quejar”, zanja Cal.

Por otro lado, reconoce así que aunque todo fuera muy agresivo y pudiera tener muy malas consecuencias, todo estaba admitido en el reglamento y fue una batalla justa: “Creo que todo fue correcto. El nivel de pelea y contacto estuvo bien, pero si alguno se hubiese caído se habría producido una tragedia".