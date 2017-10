Dovizioso se niega a dejar de luchar por el campeonato

Google Plus

Andrea Dovizioso sigue defendiendo sus posibilidades de ser campeón de MotoGP / Foto: Ducati Motor

Calor y lluvia, así amanecía en Malasia. El calor va de la mano de Malasia, pero la lluvia es intermitente, todo un calvario para los pilotos de MotoGP. Primer entrenamiento libre en seco y segundo bajo la lluvia. Al menos, de cara a la carrera, ya el primer día han rodado en ambas condiciones.

Ya en el FP1, Andrea Dovizioso mostraba cuáles son sus intenciones de cara a la carrera y cómo se siente el italiano en una pista dónde ya ganó la pasada temporada bajo la lluvia. El primer entreno sería en seco, la pista algo húmeda, pero neumáticos lisos para todos.

La lluvia nunca abandona a Malasia

Las nubes aparecerían de la nada y comenzaría a llover durante el entreno de Moto3. Lo hacía con fuerza, no había otra opción que probar bajo la lluvia. Los pilotos de MotoGP no esperaron a un tiempo tan irregular y no tardaron ni un minuto de los cuarenta y cinco en salir a probar sus sensaciones en agua.

Las posibilidades de lluvia para la carrera serán altas, por lo que no sería inusual una carrera flag to flag o toda bajo la lluvia. Para el FP2 no habría otros protagonistas que Andrea Dovizioso y Marc Márquez.

Se espera un duelo para el domingo

Éste último rodaba con gomas más duras que el italiano, pero para la segunda mitad del entreno se calzarían ambos las más blandas para probarse de cara a la carrera. Mientras uno hacía el mejor tiempo, el otro ya venía en ‘casco rojo’ para arrebatarle la posición. Así estuvieron durante una parte del entreno, aunque todavía faltaban bastantes minutos para acabar.

2:11.640, ese ha sido el tiempo que marcó finalmente Andrea Dovizioso. Faltaban veinte minutos, pero Márquez no pudo rebajar ese tiempo. De hecho, el ilerdense en lluvia se ve bastante superado por el italiano. Márquez acabó segundo, pero a medio segundo de Dovizioso. El piloto de Ducati se resarce de su mala carrera de Australia.

Marc Márquez no pudo superar el tiempo de Andrea Dovizioso en la FP2 / Foto: Box Repsol

Tras los dos primeros de la general acabaron Jorge Lorenzo tercero, Maverick Viñales cuarto, Danilo Petrucci quinto y Valentino Rossi sexto. Yamaha comienza a tener mejores sensaciones en agua.

Al haber sido el FP1 en seco, los tiempos del FP2 no fueron superados, por lo que de cara a la Q1 se han tomado como referencia los tiempos del primero. Destaca Valentino Rossi, que tendrá que pasar por la Q1 al acabar duodécimo en la FP1.

De cara a la jornada del sábado, se esperan de nuevo la presencia de las nubes, por lo que una buena puesta a punto en lluvia no solo será importante para la pole, sino también para carrera. Andrea Dovizioso ha demostrado que sus intenciones no son otras que luchar por el título hasta que no haya más posibilidades matemáticas.

