Marc Márquez: "No me interesa lo que sufran las demás Honda, sólo lo que hago yo"

Foto: Marc González | Vavel España.

Este fin de semana Márquez cuenta con la primera bola de partido para proclamarse campeón del mundo por cuarta vez en los cinco años que lleva en Motogp. El colchón de puntos con el que cuenta el de Honda le permite cometer algún fallo, pero no es recomendable utilizar esa posibilidad. La semana pasada el catalán declaraba querer sentenciar el mundial aquí y no llegar a Valencia con esa presión y todo apunta a que así será.

A pesar de que todo apunta a que el de Honda se llevará la corona del mundo, el italiano no se rinde y así lo ha demostrado hoy en la sesión de entrenamientos libres, donde Dovizioso fue el más rápido en ambas sesiones por delante del español.

"Fue un gran día, pero aquí no toca exagerar", dijo Marc. "Más vale llegar a Valencia con un margen de puntos grande que con uno menor por haber cometido un error".

SU OBJETIVO EN LA CARRERA

Para Marc el objetivo principal es acabar la carrera para perder el menor número posible de puntos y llegar a Valencia con un colchón de puntos que le permite algún fallo. Sin embargo, el de Cervera no descarta luchar por la victoria, lo que le daría automáticamente su sexto título mundial.

"Trabajo para ganar la carrera, no para ser quinto. Después del warm up veremos hasta dónde podemos llegar", comentó el '93'.

UN TRAZADO DE DUCATI

Ya durante los test de pretemporada que se hicieron en este circuito en febrero vimos como las Ducati eran muy competitivas, algo que se ha demostrado durante esta primera tanda de entrenamientos libres. Si a esto se le suma que aquí las Hondas van mal, el domingo Márquez puede contar con más enemigos que aliados, lo que le dificultaría su objetivo. Aun así, el de Honda prefiere no pensar mucho en esto y centrarse en hacerlo lo mejor posible durante todo el fin de semana.

"No me preocupa si hay delante más o menos Ducati o Yamaha, sino de lo que pasa en mi box. He escuchado que las demás Honda estaban sufriendo, pero eso a mí no me interesa, sólo lo que hago yo. 'Dovi' lleva a cabo la estrategia que le sirve, que es salir a atacar. Sabemos que es uno de sus circuitos buenos y uno de los flojos míos", afirmaba Marc.

PRIMER DÍA COMPLICADO

Mientras que Dovizioso hoy se mostraba muy fuerte tanto en seco como en mojado, Márquez ha tenido problemas para dominar su Honda en lluvia como también ​hemos visto en su compañero de equipo que acababa el día en 18ª posición.

"Me costó más que en otros circuitos. He tenido más problemas de lo habitual en agua, tanto en aceleración como en la entrada de la curva. A nivel de ritmo estoy por detrás de Dovi. Tiene muy buenas sensaciones en agua y en seco, así que ya veremos".