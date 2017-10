Dani Pedrosa: "Esta situación en ningún momento logramos entenderla"

Google Plus

Foto: Lucas ADSC | Vavel España.

Esta mañana hemos podido ver como Dani quedaba 9º en condiciones de seco y 18º en agua, contraste que desconcierta en gran medida al lado del box del veterano de Honda. Sin embargo, el problema que verdaderamente preocupa al español son los neumáticos. Desde hace varias carreras el problema de Pedrosa es el mismo, la imposibilidad de calentar los neumáticos. Aquí creían que el problema se reduciría en gran medida porque las temperaturas del asfalto son muy altas, pero lejos de ello Pedrosa continúa con los mismos problemas.

"Cuando tenemos esta situación, en ningún momento logramos entenderlo. Es difícil de explicar porque ni yo lo comprendo. En unos circuitos funciona y otros no", relata Pedrosa.

UN PROBLEMA NO RESUELTO

Para el catalán el principal problema de la falta de temperatura en los neumáticos se debía a las condiciones de la pista, que no tenían la suficiente temperatura como para transmitirla a los compuestos. Sin embargo, esta hipótesis se ha descartado esta mañana cuando Dani ha tenido los mismos problemas aun siendo una pista con mucha temperatura.

"Aquí hace calor y no debería tener problemas. Es muy raro porque la pista está caliente y no hay tanta agua, pero cuando pasas la mano al neumático está frío. He probado otros porque pensaba que salió defectuoso el primero, pero nada. Es incomprensible" recalcaba el '26'.

EL MISMO POSIBLE CULPABLE

Dani ha querido dejar claro que el problema no es de la marca japonesa y todo apunta a que el problema viene de los neumáticos.

"Paso de estar entre los tres primeros al último. La moto y la puesta a punto es la misma que en otros circuitos, así que no es. Y yo tampoco porque en otros lados estoy arriba. No quiero echarle la culpa al neumático pero está claro que en la relación entre la goma y la pista hay algo que no funciona", señalaba Pedrosa.