Valentino Rossi: “En mojado hemos mejorado, pero aun no me siento del todo cómodo”

Foto: Lucas ADSC

La lluvia no ha tardado en aparecer sobre el circuito de Sepang, donde hoy comenzaban los primeros entrenamientos del Gran Premio de Malasia, penúltima prueba de la temporada. Para Valentino Rossi, el día no ha sido para tirar cohetes. El italiano no pudo provechar bien los primeros 15 minutos de la FP1, que resultaron son los únicos instantes con el trazado completamente seco para el resto del día.

El de Yamaha ha acabado el viernes siendo el 12º mejor piloto de la parrilla, con un tiempo de 2.01.662 a 0.991 del más rápido, Andrea Dovizioso, quien se juega seguir vivo en el mundial. “Tuvimos suerte porque esta mañana pudimos girar un poco en seco. Con la goma de carrera no estoy mal. Al final, muchos colocaron la goma blanda pero yo decidí seguir trabajando en el ritmo, y por eso no entré en el top ten”, explicó.

A pesar de que Rossi se mostrara contento por sus sensaciones en mojado durante los primeros minutos de entrenamiento de esta mañana, el de Tavullia no despeja todavía sus dudas en relación con las mejoras del pasado fin de semana en Phillip Island: “Aún no hemos podido comprobar si las mejoras en seco en Australia se confirman. Solo tuvimos la pista seca durante 20 minutos”.

Valentino Rossi durante la rueda de prensa en Montmeló / Foto: Marc González

Para la sesión de la tarde, con una tanda completamente en mojado, Valentino Rossi dio un buen paso adelante, posicionándose en sexto lugar. “Aún faltan datos, pero Márquez es muy rápido y Dovizioso, también. De Lorenzo, que es el tercero, no estamos muy lejos, a unas dos décimas”, declaró el italiano.

Sin embargo, las condiciones del asfalto no han permitido mejorar los tiempos de la mañana, por lo que el de Yamaha se verá obligado a mejorar los tiempos en la FP3 de mañana, siempre y cuando no llueva, o apretar en la Q1. “Estoy fuera de los diez primeros y eso puede ser un problema de cara a mañana”, hablaba el piloto, preocupado por sus posibilidades de cara a la clasificación.

“El gran problema es el agarre detrás, no tengo confianza ni en la entrada ni en la salida. Tengo que estar muy atento. En mojado hemos mejorado respecto de Japón, pero aun no me siento del todo cómodo", explicaba a la prensa al término de los entrenamientos. Además, Valentino Rossi habló sobre la M1 de la pretemporada, frente a la que pilota en estos momentos: “La moto se siente muy distinta a la del test en febrero, y con la actual me transmite más confianza”.