Clasificación GP de Malasia 2017 de MotoGP en vivo y en directo online

Google Plus

“Tuvimos suerte porque esta mañana pudimos girar un poco en seco. Con la goma de carrera no estoy mal. Al final, muchos colocaron la goma blanda pero yo decidí seguir trabajando en el ritmo, y por eso no entré en el top ten”, explicó Rossi.

"Me costó más que en otros circuitos. He tenido más problemas de lo habitual en agua, tanto en aceleración como en la entrada de la curva. A nivel de ritmo estoy por detrás de Dovi. Tiene muy buenas sensaciones en agua y en seco, así que ya veremos", declaraba Márquez.

“Con dos sesiones aún tenemos un gran margen de mejora, sobre todo en seco. Esta mañana no había goma en el asfalto y no me terminaba de sentir a gusto en la entrada de algunas curvas”, explicó Dovizioso.

Maverick Viñales ocupa la cuarta posición de la combinada de tiempos, mientras Valentino Rossi está en décimo segundo lugar, fuera de la Q2 sin poder aprovechar los 15 minutos de condiciones de seco.

Durante la tarde, el de Ducati volvió a mostrar sus buenas sensaciones sobre mojado, como ya hizo en el Gran Premio de Japón. En esta ocasión Márquez fue segundo a 0.526.

Andrea Dovizioso ha dominado las dos sesiones de entrenamientos de este viernes. En la FP1 marcó el mejor tiempo en condiciones de seco, antes de la lluvia apareciera. Márquez fue quinto, a 0.279.

Para la clasificación y la carrera del domingo se esperan lluvias sobre el circuito de Sepang, hacienodo más emocionante la lucha por las coronas de Moto2 y MotoGP.

El tiempo vuelve a ser inestable una semana más. Los entrenamientos de este viernes han sido en condiciones de mojado, los pilotos de MotoGP sólo han podido disfrutar de 15 minutos en seco.

Márquez celebra su quinta victoria en Aragón / Foto: Lucas ADSC

Joan Mir se proclamó campeón del mundo hace una semana en Australia y ahora en Malasia podríamos conocer a los dos campeones que faltan: Marc Márquez y Franco Morbidelli llegan a Sepang con sus dos primeras bolas de partido.

En cuanto a las victorias, Valentino Rossi encabeza la tabla con un total de 6 victorias en este circuito en su paso por la categoría reina. Le sigue Dani Pedrosa con 3 y Casey Stoner con 2 triunfos.

Jorge Lorenzo conserva, desde el año 2015, el récord del circuito con un tiempo de 2'00.606. Pero son Valentino Rossi y Dani Pedrosa los pilotos con más poles en el trazado malasio, con 4 pole position cada uno. Marc Márquez les sigue de cerca, con dos poles en MotoGP.

Trazado del circuito de Sepang / Foto: grandespremiosdemotos.com

Un trazado compuesto por 15 curvas (5 de izquierda y 10 de derechas) y una longitud de 5.5km, el de Sepang se convierte uno de los circuitos más largos -sólo por detrás de Silverstone-, de los más complicados y de los que más gustan a los pilotos, fruto de las fuertes frenadas tras sus largas rectas.

Este viernes ha comenzado en el circuito de Sepang la tercera y última cita del triplete asiático que nos ha tenido a todos en vela durante varios fines de semana. Es también la penúltima cita de esta temporada, todavía con un campeón por decidir.

¡Buenos días a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la clasificación GP Malasia de MotoGP en vivo. Desde aquí os iremos retransmitiendo todo lo que suceda en esta segunda jornada de acción. La clasificación dará comienzo a partir de las 8:10 de la mañana con la Q1, la segunda tanda será a las 8:35.