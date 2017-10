Valentino Rossi: "Zarco es uno de los que tiene mejor ritmo y podría ganar"

Google Plus

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing. Foto: Marc Gonzalez | Vavel España

Valentino Rossi se ha librado esta mañana de pasar por la Q1 por los pelos. Durante varias carreras llevamos viendo al italiano sufrir para encontrar el punto a su moto, a pesar de ello hoy ha conseguido salvar los muebles, primero clasificándose directamente para la Q2 y posteriormente consiguiendo la 4ª posición en parrilla de salida.

SALVANDO LOS MUEBLES

Las cosas no fueron nada bien para el piloto de Yamaha en condiciones de mojado, de hecho durante todo el viernes Valentino no se habría clasificado para luchar por la pole directamente. Sin embargo, hoy en condiciones de seco y con temperaturas altas el de Tavullia parece haber dado un giro importante a su moto.

Esta mañana Rossi lideró los entrenamientos libres 3 y en la Q2 estuvo durante un tiempo primero siendo el poleman momentáneamente, aunque luego se ha tenido que conformar con la cuarta posición a tan solo dos décimas del tiempo marcado por Dani Pedrosa.

“Fui bastante competitivo, pero la pelea por la victoria y el podio está muy abierta. Es difícil decir dónde podemos llegar porque en según qué puntos de la pista no soy suficientemente rápido. Vamos a trabajar mañana por la mañana para mejorar eso”, explicó Rossi.

Valentino Rossi durante la clasificación. Foto: Yamaha Factory Racing

CLAVES DE CARA A LA CARRERA

En un circuito en el que las temperaturas siempre son muy altas, la clave de cara a la carrera pasa por hacer una buena elección de los neumáticos y de su conservación durante toda la carrera.

“Será vital la elección de la goma, como la mayoría de veces este año. Aquí no tenemos la elección clara ni de la goma delantera, y las combinaciones son muchas. No hay mucha diferencia entre una y otra y la verdad que no por hacer más calor se tenga que descartar la blanda, veremos mañana”, desvelaba el italiano.

POSIBLE CULPABLE DE LA MALA RACHA

Otra pregunta que Valentino ha contestado hoy es sobre si la lesión fue un punto de inflexión de cara al campeonato. A lo que Valentino encajó "si no me hubiera lesionado tampoco habría podido pelear por el título".

Sin embargo, Valentino apunta a la falta de evolución de su M1 como motivo principal de la mala racha que azota a Yamaha desde hace varias carreras. “La moto es la misma que desde Silverstone”, fue la declaración del '46'.

Otro de los problemas que ha apuntado el de Tavullia es la falta de confianza a la que se enfrenta con su M1.

“Cuando sales a pista el viernes no crees que puedas completar 20 vueltas”.

LA AGRESIVIDAD NUEVO COMPONENTE EN LAS CARRERAS

Como la semana pasada, el piloto de Yamaha resolvió dudas sobre el tema de la agresividad en el que el mayor protagonista es Zarco. El piloto francés que se ha clasificado hoy segundo y que mañana puede estar en el ajo.

“Zarco no va a la Comisión de Seguridad. Él siempre fue muy agresivo y ha dejado muy claro cuál es su forma de correr. El problema es que Zarco es uno de los que tiene mejor ritmo y perfectamente podría ganar”, la carrera de este domingo.

Valentino durante los entrenamientos libres. Foto: Yamaha.com

VUELTA AL 2015

A falta de dos carreras para el final del mundial 2017 ya solo quedan dos pilotos en la lucha por este. A muchos se les ha venido a la cabeza el mundial 2015 donde también dos pilotos llegaban aquí con posibilidades, en ese caso Rossi y Lorenzo.

“Si me encuentro en pista con Márquez haré mi carrera, como he hecho toda mi vida”, dejó claro el italiano.

UN FUTURO INCIERTO

Con la temporada llegando a su fin la gran pregunta es si Valentino tiene pensando seguir corriendo después de la temporada que viene, para muchos la edad es un handicap, pero parece que eso para el italiano solo es una cifra. Aun así, el de Yamaha aun no tiene nada decidido.

“Decidiré sobre mi futuro después de varias carreras del año que viene”, zanjó el tema.