Declaraciones tras la clasificación, ¿qué piensan los pilotos?

Dani Pedrosa se ha llevado la Pole esta pasada madrugada en el Sepang Internacional Circuit tras un apretado final de entrenamiento con los tres primeros clasificados (Pedrosa, Zarco y Dovi) en menos de una décima, ¡máxima igualdad! Pedrosa conseguía así su tercera pole de la temporada y la cuarta en Sepang desde que está en MotoGP. "Ha sido muy apretado, los tiempos de vuelta han estado ajustados desde que se ha comenzado a secar la pista, a penas había unas décimas entre el primer y el décimo y todo el mundo ha ido rápido", decía el "Poleman". "Por suerte, he podido hacer el tiempo sin tráfico, rodando solo y me he sentido bien con la moto". En cuanto a la carrera, Dani cree que "la clave estará en el ritmo de carrera y la meteorología". El catalán buscará la que sería su sexta victoria en el circuito malayo, igualando así a Valentino Rossi como el piloto con más victorias en dicho circuito.

Johann Zarco, matemáticamente ya nombrado rookie del año, estará presente en la primera linea de parrilla (2º) por tercera carrera consecutiva siendo el único piloto que ha logrado estar en la misma a lo largo de las tres carreras de la gira asiática. "Desde el primer entrenamiento fue genial para mí. Mi equipo y yo hicimos algunas mejoras. Estoy muy contento de haber encontrado tanta confianza y poder usar eso. Mi primera salida en la Q2 funcionó bastante bien, en el segundo quería obtener aún más. Eso funcionó", dijo Zarco que, coincidiendo con Pedrosa, cree que la clave será ver qué tiempo se encuentran mañana en pista. El francés de Yamaha aprovechará su posición de salida para hacerlo lo mejor posible: "Comenzar desde la primera fila es una muy buena ayuda para estar en el primer grupo y ahorrar energía", ha asegurado y añadía: "Espero que mi ritmo sea lo suficientemente bueno como para seguir el ritmo de los primeros".

Cerrará mañana la primera línea de salida Andrea Dovizioso que hoy se ha quedado a 0.024" de la Pole. Al italiano le aventaja Márquez por 33 puntos en la general pero, no obstante, luchará hasta el final. "Estoy contento con el trabajo que hemos hecho. En mojado comprobamos que éramos competitivos pero me preocupaba cómo podía ir en seco como hoy. No obstante, me he sentido bien desde el principio y, con cada modificación que hacíamos, iba a mejor", explicaba el de Ducati. "En los libres cuatro hemos confirmado que tenía un muy buen ritmo para la carrera con la goma usada, creo que mi estilo de pilotaje se adapta muy bien a este circuito y al calor", confesaba, y finiquitaba: "nuestro objetivo es conseguir los 25 puntos mañana y estamos listos para luchar, estamos listo tanto si la carrera es en mojado como en seco".

El líder del campeonato, Marc Márquez, solo ha podido ser séptimo después de protagonizar una de las salvadas más brutales jamás vistas tras perder el tren delantero en la curva 1. No obstante, Marc Márquez mañana será campeón del mundo por cuarta vez en MotoGP siempre y cuando Dovizioso no sume ocho puntos más que él para que la distancia quede en 25 y poder llegar con el título decidido a la cita valenciana de Cheste. Si gana o queda segundo será automáticamente campeón independientemente de lo que haga Dovi. La carrera se presenta mañana "calentita" en Sepang, no solo por el calor y la humedad, sino también por la guerra que puede acontecer en pista.