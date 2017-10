Marc Márquez: "Dovizioso y Pedrosa van muy rápido, son los dos que pueden escaparse"

Google Plus

Foto: Marc González | Vavel España.

En la conquista por su sexto mundial, el piloto de Honda ha tenido que enfrentarse a diversos problemas que le han complicado las cosas. Marc tan solo ha podido conseguir una séptima posición después de haber sufrido una caída durante los primeros compases de la Q2 y mañana tendrá que remontar desde la séptima posición para no perder de vista a su rival en el mundial.

MOMENTO COMPLICADO

Después de conseguir la victoria en Australia, Márquez no pensaba tener tantos problemas en este circuito. Si bien es de todos sabidos que este no es un circuito Honda pero viendo los tiempos que marcó ayer en lluvia y los que hoy ha logrado su compañero de equipo, nadie se explica el ritmo que ha tenido hoy Marc.

"No es el circuito en el que estamos más fuertes”, explicó Marc tras la clasificación de este sábado. "No estamos como en Australia. En estos momentos no estoy como para ganar la carrera pero tampoco para terminar el séptimo”, argumentó el de Cervera.

“Todo salió mal y por eso arranco séptimo. En el cuarto ensayo libre estaba contento, pero la caída de la cronometrada descuadró todos los planes porque perdí un poco la confianza”, declaró tras hablar de la caída que sufrió durante la Q2.

UNA MAÑANA MUY ACCIDENTADA

Durante toda la jornada hemos visto que Marquez ha tenido varios sustos, en los entrenamientos libres ha protagonizado una salvada increíble, sin embargo, durante la Q2, el de Honda no ha podido salvar la caída y se ha ido al suelo.

“Esta mañana nos perdimos un poco. No es uno de los circuitos más favorables para nuestra moto y aquí es importante sumar puntos. Puede que sea el calor, puede que sea que hay que ser muy fino y que nuestra moto no sea la más rápida en recta”, avisaba. “Sonrío porque mi ritmo no es malo. Si nos olvidamos de Dani y Dovizioso creo que estamos allí”, finalizaba.

SOBRE EL TÍTULO

Marc afirma no estar pensando en el título si no en hacer una buena carrera.

“Parece un fin de semana en el que tendré que defenderme. En estos casos, lo que hago es aceptar la situación, concentrarme en mi conducción y tratar de optimizar”, declaraba al respecto.

Muchos hablan de un posible trabajo en equipo, y es que si las cosas van como hoy, Pedrosa puede actuar como juez del mundial, aun así, Marc no quiere pensar en eso y centrarse en hacerlo lo mejor posible.

“De momento me centro en mí, si veo que no llego ya animaré a Pedrosa. Dani sufre en según qué circuitos y aquí tengo que aprender de cómo está pilotando”, admitió.

UNA SALVADA DE PELÍCULA

El piloto de la eterna sonrisa se puso serio a la hora de hablar de una de las salvadas más espectaculares que se han vivido. En un acto en el que Marc prácticamente estaba en el suelo ha levantado la moto llegando incluso a girar la rodillera.

“Sobre la salvada, cuando he vuelto al box les he preguntado si la habían visto. Pero cuando hay tantas salvadas es que algo falla”, dijo el '93'.

UNA CARRERA COMPLICADA

Viendo los tiempos que han conseguido Pedrosa y Dovizioso en el cronometrado, son los grandes favoritos para conseguir mañana la victoria. A pesar de que hoy los tiempos han estado muy apretados en los pilotos de delante, Marc no descarta que mañana la carrera se estire y algunos pilotos puedan escaparse.

“Dovizioso y Pedrosa van muy rápido, seguramente son los dos que pueden escaparse”, concluyó Marc Márquez.