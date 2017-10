Andrea Dovizioso: "No me gusta ganar con ayuda de otros"

Foto: Marc González | Vavel España.

Andrea Dovizioso se ha adjudicado hoy una victoria basada en la polémica, después de hacer un fin de semana casi perfecto, el de Forli ha logrado ganar una carrera en la que se ha hablado mucho de órdenes de equipo.

Posibles órdenes de equipo

A pocas vueltas para el final yendo Jorge Lorenzo, compañero de equipo de Dovizioso en primera posición, el español ha tenido un susto en el que casi se ha ido al suelo y que 'Dovi' ha aprovechado para ponerse primero. Con Andrea primero y Márquez cuarto el mundial se alargaría hasta Valencia, por lo que muchos hablan de órdenes de equipo por parte de la marca italiana.

Pero esta acción no ha sido la que más polémica ha generado. Y es que antes de que Andrea adelantase a Jorge en ese acto en el que casi se va al suelo, el español había recibido un mensaje en su display en el que le sugerían cambiar al mapa 8.

“En ese momento [el del susto de Lorenzo] yo estaba siendo muy rápido y no creo que se haya puesto a luchar como si fuera la última carrera de su vida. Creo que se ha contenido un poco porque era muy fácil caerse. Teníamos cierta ventaja respecto al resto, pero la lucha entre nosotros hubiera sido muy complicada si queríamos despegarnos”, dijo el italiano.

“Yo no sé nada de órdenes de equipo, además no soy el prototipo de piloto político. No me gusta ganar con ayuda de los otros. Habría podido llegar el momento de decirles [al equipo] que me echaran una mano. Puede que se diera, yo no lo sé. Yo no pido estas cosas, soy muy deportivo y la victoria hay que ganársela en la pista. Yo no he pedido nada a Ducati, pero creo que a él se le cerraba el tren de delante, no tenía mucho margen”, explicó sobre el mensaje que recibió Lorenzo durante la carrera.

Una carrera de campeón

Desde los entrenamientos libres del viernes, Dovizioso ya había demostrado encontrarse muy fuerte en este circuito, tanto en condiciones de seco como en mojado. A pesar de no liderar ayer los entrenamientos clasificatorios, el ritmo que se preveía que tendría en carrera le valía para adjudicarse su sexta victoria este año y así ha sido.

“No es tan normal que sea tan favorito en todas las condiciones, es una gran sensación. Lo hice todo con calma, tenía tiempo de entender qué estaba sucediendo porque la moto iba bien, y solo teníamos que gestionar”, explicó tras llegar el primero a la meta.

“Puede que tuviéramos una moto superior al resto, pero ganar en estas condiciones confirma lo mucho que hemos crecido, tanto yo como la moto”, explicó de una carrera que comenzó en mojado pero que poco a poco se fue secando.

Foto: Marc González | Vavel España.

El mundial, para Valencia

El resultado de hoy alarga la lucha por el campeonato hasta la última carrera del año. Dovizioso llega a Cheste con 21 puntos de diferencia sobre Marc Márquez y aunque las cosas están complicadas para el piloto de Ducati las esperanzas son lo último que se pierde y su pensamiento está en hacer la mejor carrera posible a expensas de lo que haga su rival.

“La pena es que estamos a mucho puntos de Márquez”, se lamentó.