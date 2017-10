Análisis MotoGP: que sea muy factible no significa que esté sentenciado

Google Plus

Dovizioso y Ducati nunca han dejado de creer mientras hubiese posibilidades matemáticas / Foto: Ducati Motor

Habrá que esperar. Para los seguidores del motociclismo, aquellos que aman este deporte por encima de fanatismos particulares, que el título de MotoGP se decida en Cheste es todo un placer, aún más si cabe para los que vayan al circuito a presenciarlo. Ricardo Tormo sentenciará.

Valenica sentencia

Sentenciará un nuevo campeón de MotoGP que, de nuevo, con la llegada de Michelín, ha sido una constante lucha. A diferencia de 2016, esta vez han llegado a Cheste dos protagonistas, uno que lucha por romper récords y el otro por lograr su primer título de MotoGP.

El primero, Marc Márquez, tiene menos presión que el segundo, Andrea Dovizioso. El piloto de Honda no terminó en el podio de Sepang, pero su cuarto puesto le vale más que suficiente para no tener que arriesgar demasiado en la última cita.

Dovizioso igualó a Márquez en victorias esta temporada, seis para ambos. / Foto: Ducati Motor

Dovizioso, en cambio, a pesar de llevarse la victoria, está obligado a ganar en Cheste. Ducati le ayudará, para eso está toda una fábrica luchando por ser campeona del mundo. Incluso el propio Márquez ha declarado que haría lo mismo que hizo Lorenzo con tal de darle el título a su marca.

Márquez precavido y Dovizioso arriesgado

La carrera de Malasia ha dejado claras las posibles situaciones de cara a la última cita. Si llueve, Márquez no arriesgará en absoluto. En Sepang, el ilerdense se acercó al límite lo justo para que tuviese un gran susto en la mojada pista malasia. Desde ese momento, los trece puntos le sabían a victoria, sin importarle la posición de un Dovizioso que ya iba en segunda posición.

Este Márquez tan precavido en cuarta posición, rodando bastante más lento que los dos primeros pilotos de Ducati, sabía que, aunque ganase Dovizioso, obligaría al italiano a ir a por la victoria en Valencia, un circuito donde Ducati solo ha ganado una vez en su historia con Troy Bayliss en 2006.

El cuarto puesto de Márquez en un fin de semana complicado le sabe a gloria / Foto: Box Repsol

Diferentes riesgos y presiones

En contra de Márquez juega la presión. Aunque el piloto de Honda esté cerca de su sexto título mundial, estos siempre pesan sobre la pista. Una caída de éste y la victoria de Dovizioso llevarían el título para Ducati, diez años después de que Stoner lo lograse.

A favor del ilerdense está pilotar en casa, ante su afición, en una pista favorable y de su gusto. Estos deben ser factores suficientes como para que puntúe entre los diez primeros, salvo catástrofe. Con una hipotética victoria de Doviziso, a Márquez le valdría con ser duodécimo. Éste último sabe que una victoria de Dovizioso en Cheste es difícil, y que él puntúe entre los diez primeros bastante factible.

Andrea Dovizioso volvió a demostrar en Sepang que su mayor virtud es no cometer errores. El estilo de pilotaje del italiano evade las caídas, y tanto en agua como en seco demuestra ser de los más rápidos. Al piloto de Ducati no le queda otra que mostrar todas sus cartas en Valencia y tendrá que arriesgar más que Márquez.

Ducati tiene muy complicado este título, pero en MotoGP todo es posible / Foto: Ducati Motor

El italiano nunca ha vivido una situación así en MotoGP, tendrá bastante presión, sobretodo porque se verá obligado a ganar. Jorge Lorenzo, especialista en Cheste, deberá ayudarle de nuevo al italiano con tal de darle el título a su marca.

Ricardo Tormo no es un circuito favorable para Ducati, en absoluto. No ganan desde 2006 y rara vez terminan en el podio. El año pasado, Andrea Iannone terminó tercero, por lo que aún hay esperanzas para que la pista no sea un gran obstáculo para Dovizioso. La lluvia será una incógnita, pero visto lo de las últimas carrera favorecería al italiano y, por estilo de pilotaje, propiciaría una posible caída de Márquez.

Valencia sentenciará título, pero en realidad la situación es muy favorable para Márquez. Sin embargo, como ya ocurrió con Nicky Hayden aquel año de su título, mucho pueden cambiar las cosas en tan solo una carrera.