Zarco: "Pense en pelear con las Ducati, pero ha sido muy complicado"

El piloto francés del Monster Yamaha Tech3 Johann Zarco, que ha finalizado el Gran Premio de Malasia en tercera posición, justo por detrás de las dos Ducati de Andrea Dovizioso y Jorge Lorenzo, ha explicado el porqué de su elección de neumático.

“Con el neumático blando me siento más seguro y me ayuda a sentirme mejor encima de la moto, por eso he decidido montarlo hoy. Pese a que los tiempos por vuelta no eran rápidos, teníamos un ritmo muy bueno que nos ha ayudado a abrir hueco con los demás y poder liderar la carrera. Comenzar la carrera y mantenernos primeros durante varias vueltas ha sido muy positivo para nosotros”, ha comentado el piloto galo.

“Tenía un buen ritmo y me sentía bien, incluso cuando me han dado caza, pensé en pelear con las Ducati, pero ha sido muy complicado. La Ducati tiene mucha velocidad punta y en varios tramos perdía mucho en aceleración, por eso he tenido que presionar mucho en las frenadas, pero era una opción demasiado arriesgada ya que he llegado a perder la tracción trasera de la moto en un par de veces”.

El piloto francés se ha mostrado muy satisfecho después de conseguir su segundo podio de la temporada. “Pese a no poder luchar por la victoria, ha sido una gran carrera y estoy muy feliz de estar en el podio de nuevo. El asfalto mojado me tenía un poco preocupado, porque no conseguí ir rápido el viernes en los entrenamientos, pero he logrado un gran resultado y me voy muy contento de Sepang”, concluyó.