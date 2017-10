Rossi: "Pensaba que daríamos un paso respecto a Motegi, pero no ha sido así"

Las aguas bajan revueltas en el Box del Movistar Yamaha Team, y es que los problemas con la moto se vienen repitiendo durante toda la temporada, especialmente sobre mojado, donde no han conseguido en ningún momento hacer trabajar los neumáticos. El piloto italiano se ha quejado de la falta de grip, algo falla cuando las dos Yamaha oficiales terminan séptimo y noveno, a más de 30 segundos de la cabeza de carrera, y Zarco, con la moto con la que Rossi le discutió la victoria a Dovizioso en una carrera con unas condiciones prácticamente calcadas, ha logrado terminar tercero.

"No tenía nada de agarre y así es muy difícil y peligroso llevar la moto", explicó el piloto de Tavullia. "Es muy frustrante porque durante las 10 primeras vueltas no he sido capaz de mejorar mi ritmo en ningún momento. Esta moto es imposible de pilotar en lluvia, no sabemos cuál puede ser la solución".

El piloto de Yamaha apunta a los neumáticos como posible causa principal, aunque también menciona el chasis como otro de los puntos que deben mejorar. "Los neumáticos han cambiado mucho de los Michelin a los Bridgestone. Es un campeonato bastante extraño, hay carreras en las que vas bien y otras en las que debes recuperar. Hay que continuar haciendo nuestro trabajo, no es algo que podamos cambiar".

El piloto italiano, indicó que con la M1 de 2016, "Zarco ha llegado al podio y yo luché por la victoria. Ha hecho una carrera muy buena y se ha comprobado que la del año pasado era mucho mejor, al menos yo me sentía mucho más cómodo en lluvia".

Pese a ello, Rossi no pierde la esperanza y cree que la moto puede servir de punto de partida en vistas a 2018. "La moto con la que comenzamos el año tenía muchos problemas. Debemos trabajar sobre esta porque tiene potencial, la llevamos usando solo desde Silverstone, con lo que vamos muy retrasados respecto al resto. Es una temporada difícil, una semana vamos rápido y la otra no hay forma de pilotar. En seco hemos entendido muchas cosas, pero en mojado no".

Respecto a la carrera, Rossi lamentó la lluvia, ya que en seco cree que podían ser competitivos y haber peleado por el podio. "El viernes tuvimos muchos problemos, y a pesar de modificar prácticamente toda la moto, los problemas se volvieron a repetir. Fue una carrera difícil, creía que en seco era muy fuerte, pero llovió y no estábamos listos, no teníamos agarre atrás. Pensaba que daríamos un paso respecto a Motegi, pero no ha sido así, me disgusta porque no sabemos bien cuál es la solución".