Marc Márquez: "Yo habría hecho lo mismo que Lorenzo"

Marc Márquez en el GP de Aragón 2017 | FOTO: Lucas ADSC (VAVEL)

En la cita pasada celebrada en el Circuito Internacional de Sepang, Marc Márquez tenía la primera bola de partido para conseguir el título antes de la última carrera en Valencia. Clasificó en séptima posición de parrilla para la carrera, pero fue un fin de semana difícil y muy complicado para el español y al final solo pudo remontar tres posiciones.

En la carrera, trató de luchar por seguir a los de arriba, pero estuvo prácticamente toda la prueba en cuarta posición, en la que acabó. Jorge Lorenzo, piloto Ducati y compañero de su máximo rival, hizo una gran salida y lideró casi todas las vueltas, pero a falta de cuatro, su compañero de garaje consiguió llegar a su caza y adelantarle.

El mallorquín admitió que era difícil seguir a Dovizioso, y que era peligroso perseguirle e intentar adelantarle. Tenía la presión del garaje encima. A todo esto, Márquez comentó esta situación: “En el sitio de Lorenzo yo hubiera hecho lo mismo. Tú puedes estar jugándote una carrera, pero tu compañero y tu fábrica se está jugando un título. Son cosas que cuesta aceptar en las carreras, pero que son parte de nuestro trabajo”.

Llegan a Valencia, la última ronda de la temporada, distanciados a 21 puntos. Marc es el que más fácil lo tiene, ya que con quedar por encima de la undécima posición y que Andrea no gane, obtendrá el título. En cambio, el italiano tiene que ganar o que el de Cervera no puntúe para conseguirlo.

En contra está Marc Márquez de las órdenes de equipo y que Honda hable con los demás pilotos, compañeros de fábrica del español: “En Valencia no habrá órdenes de equipo por parte de Honda. Yo trataré de salir a tope en los entrenamientos y luego, tras el warm up, a ver dónde estamos y qué podemos hacer. No se trata de salir a terminar el undécimo”.