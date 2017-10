Andrea Dovizioso: "Fui rápido en seco y en mojado"

Google Plus

Andrea Dovizioso en el GP de Catalunya 2017 | FOTO: Marc González (VAVEL)

El italiano partía desde la tercera posición en primera fila de parrilla y no tuvo una gran salida, pero durante toda la carrera estuvo siguiendo el ritmo de cabeza y consiguió alcanzar al líder de la prueba, Jorge Lorenzo. Su compañero de garaje no quiso entrar en la lucha de quién quedaba por delante porque lo consideró peligroso ya que la carrera fue en mojado y la pista estaba resbaladiza.

A causa de la gran actuación del italiano y que Marc Márquez tuvo un fin de semana complicado y no pudo subirse al podio acabando cuarto, el italiano impidió que el español aprovechara su primera bola de partido para conseguir coronarse campeón por sexta vez.

El campeonato se decidirá en Valencia, ya que los rivales están a solamente 21 puntos. Las oportunidades son las siguientes: si Marc acaba undécimo o mejor, ganará el título exceptuando si se da el caso de que Dovi gane la carrera. Si Marc no puntúa o cae en carrera, el título será para el italiano.

Famoso fue el tema de las órdenes de equipo en esta última cita de la gira asiática, ya que a pocas vueltas de que Dovi alcanzara a Lorenzo, al mallorquín le mandaron un mensaje a la pantalla de la moto para cambiar de mapa, lo que quizás hizo que el pilotaje fuera más delicado y ralentizara el ritmo para que el italiano le alcanzara.

A pesar de que Jorge Lorenzo estuvo en cabeza de carrera durante toda la prueba hasta que le alcanzó su compañero, Andrea admitió: “Jorge pilotó muy bien, pero creo que con mis recursos lo hubiera ganado aunque él hubiera batallado como si fuera la última carrera del campeonato. Este fin de semana fui rapidísimo, tanto en seco como en mojado. Lo importante es que la gente entienda la realidad. Yo no he hablado nunca con Ducati de las órdenes de equipo. No soy de los que mienten”.