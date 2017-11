Alex Rins: "Es raro, tenía buen ritmo"

Alex Rins en el GP de Aragón 2017 | FOTO: Lucas ADSC (VAVEL)

Empezó el viernes quedando el último en los acumulados de las dos primeras sesiones libres, pero el sábado fue remontando considerablemente siendo undécimo en los terceros libres y más tarde, tercero en el último entrenamiento. Tuvo que pasar por los primeros cronometrados y tras hacer el mejor tiempo, pasó a la segunda clasificación en la que acabó consiguiendo la octava posición en parrilla de salida justo por delante de su compañero de equipo.

Mostró ser competitivo en todas las sesiones, tanto en seco como en mojado, lo que le brindaba mucha confianza de cara al domingo, que no se sabía si finalmente la carrera sería declarada con o sin lluvia.

A pesar de la gran confianza que tenía y las ganas de obtener un buen resultado para su fábrica que en Australia ya actuó de una forma espléndida -comparando con las conclusiones que habían tenido a lo largo de la temporada-, empezaron los problemas.

Sufrió dos caídas en carrera. Después de la segunda acortó la pista y seguidamente fue a su garaje, cosa que está prohibida en el reglamento y le tuvieron que sacar bandera negra y descalificarlo. “He intentado entrar en el garaje para cambiar la moto, pero no sabía que al acortar la pista iba a ver la bandera negra. Así ha sido y he tenido que abandonar”, explicaba Rins.

“No tenía sensaciones, algo raro ya que en el fin de semana fui bien en seco y en mojado incluyendo un buen ritmo. Entraba en las curvas y resbalaba mucho. No sé por qué ha pasado, no tenía agarre en la moto en las dos caídas. Nos quedamos con lo bueno, que no me he hecho daño y que en seco hemos demostrado que somos competitivos y teníamos buen ritmo”, se mostraba motivado pensando en el último Gran Premio de la temporada en Valencia.