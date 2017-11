Petrucci: "Saliendo desde mi posición podría haber estado en el podio"

Foto: Lucas ADSC | VAVEL

Danilo Petrucci mostró su enfado después de un fin de semana que, para el italiano del Octo Pramac Racing, fue difícil. Aún quedando en sexto lugar, la GP17 del italiano se paró antes de llegar a la parrilla y tuvo que salir desde la última posición de la misma. La carrera empezaba a complicarse para Petrucci. “La moto se ha roto antes de la salida. No sé que ha pasado, pero siempre es mi moto la que se rompe. Ha sido una carrera muy difícil”, así mostraba lo que para el italiano, sin lugar a duda, era un enfado con su equipo: el Octo Pramac Racing.

Aún saliendo desde la 20ª plaza de la parrila, el italiano consiguió cruzar la línea de meta en sexta posición.

Saliendo en la última posición, el italiano consiguió situarse a mitad de carrera en dos giros, en dos curvas. Aún así, Petrucci reconoció que la moto era inestable, aún ganando diez u once posiciones en las dos primeras curvas. La goma trasera no le funcionaba y la moto no terminaba de acelerar como le hubiera gustado al italiano. “En dos curvas he ganado diez u once posiciones, pero mi moto era inestable, especialmente en la parte trasera, en la aceleración. Creo que la goma trasera no funcionaba y la moto era difícil de pilotar. A medida que ha ido avanzando la carrera la situación ha ido mejorando”, expuso el del Octo Pramac Racing.

Petrucci, ambicioso por excelencia, fue tajante: "Saliendo desde mi posición podía haber estado en el podio".

No estaba satisfecho con la carrera y así lo expuso al final de la misma: “No estoy muy contento, podía haber terminado en el podio. Estoy seguro de que saliendo desde mi posición podría haber estado en el podio: es la cuarta vez que se rompe mi moto”.