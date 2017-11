Google Plus

Livio Suppo: "El piloto sabe lo que es correcto y lo que no" | FOTO: Mirco Lazzari GP

El público de Honda está convencido de que el mensaje que Jorge Lorenzo recibió en la pantalla de su moto -mensaje que asegura no haber visto-, formó parte de una orden de equipo desde el garaje de Ducati. Casualmente después de recibirlo, parecía que el mallorquín atenuó su ritmo y esperó a que le pasara su compañero de equipo y máximo rival de Marc Márquez en la lucha por el título, Andrea Dovizioso.

Livio al ver la situación y tras haber escuchado declaraciones de algunos pilotos Ducati, opinó al respecto de todo esto: “No sé si hubo órdenes de equipo o no. Lo que sé es que Honda siempre ha dicho que nosotros no damos órdenes de escuadra. Para mí, si una fábrica tiene una buena relación con un piloto, si el piloto está bien con esta fábrica, tiene en cuenta lo que es correcto hacer o no hacer para esta fábrica”.

Por ahora no parece haber movimiento en Honda respecto a las órdenes de equipo, y es que ya Marc Márquez dijo: “En el sitio de Lorenzo yo hubiera hecho lo mismo. Tú puedes estar jugándote una carrera, pero tu compañero y tu fábrica se está jugando un título. Son cosas que cuesta aceptar en las carreras, pero que son parte de nuestro trabajo”.

A las declaraciones de Márquez se le sumaron las de Suppo, que parecía pensar igual que el piloto de Cervera: “Es verdad que el compañero de equipo es tu primer adversario, pero cuando tú estás fuera de la pelea por el título, si tienes una buena relación con tu compañero y con la escuadra intentas ser un hombre de fábrica. Pero eso es diferente a que la fábrica te obligue a hacerlo. Es una gran diferencia porque en la vida lo bonito es ser libre. Uno puede ser libre para hacer las cosas que considere justas y si tiene una buena relación con la fábrica está claro que Jorge dejara pasarse”.