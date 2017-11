Miller, decepcionado con su carrera en Sepang

Foto: Marc González | VAVEL

Penúltima carrera con Honda y Miller se marchó decepcionado con la consecución de la octava plaza. El australiano reconoció no haber aprovechado su potencial y estar "contento, pero ligeramente decepcionado". Reconoció que era "un día en el que teníamos potencial para lograr un gran resultado". Aún consiguiendo una de sus mejores posiciones en lo que va de temporada, Jack Miller no se mostró satisfecho ya que era su penúltima carrera con la Honda del Estrella Galicia 0'0 Marc VDS y quería despedirse por todo lo alto.

El piloto, que la temporada que viene formará parte del Pramac Racing, sufrió al comienzo de la carrera: “Las primeras vueltas no han sido fáciles por los niveles de agarre y he sufrido bastante, sobre todo cuando usaba el lado izquierdo del neumático. He tratado de mantenerme encima de la moto”. Si es cierto que, a partir de la vuelta 10, el australiano logró darle la vuelta a ese sufrimiento: “Ha dado miedo, pero desde mitad de carrera el neumático trasero ha comenzado a funcionar mejor y he podido ganar algunas posiciones para terminar octavo. Esta ha sido mi segunda carrera entre los diez primeros desde que volví tras romperme la pierna. Así que ahora voy a Valencia con el objetivo de sumar más puntos en mi última carrera con la Honda”.

Miller quiso dejar claro que estaba contento, pero decepcionado por no haber demostrado el potencial de su Honda. Era un día en el que se podía haber demostrado que, tras su rotura de pierna, estaba totalmente recuperado. “Estoy contento, pero ligeramente decepcionado. Ha sido un día en el que teníamos potencial para lograr un gran resultado”, expuso el australino que, aún estando decepcionado, ha de sentirse orgulloso por la gran carrera que brindó al publido de Malasia.