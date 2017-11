El debate: órdenes de equipo, ¿sí o no?

Google Plus

Se abrió la veda el pasado fin de semana en el Gran Premio de Malasia con una de las carreras más tensas que se recuerdan y que decantó la balanza a favor de Andrea Dovizioso... por una orden de equipo. Marc podría haberse coronado en Sepang, pero tendrá que esperar a Valencia... Una orden, una decisión, lo cambió todo... Órdenes de equipo, ¿sí o no?

Órdenes de equipo sí (Ezequiel Marín / @ezeki96)

La carrera de Sepang (Malasia) no será recordada por ser de las mejores de la actual temporada, pero sí por ser una de las más tensas. De las más tensas, porque la situación se dio así… Por un lado, Lorenzo cabeza de carrera a escasas vueltas de lograr su primera victoria con Ducati y rodando a un ritmo espectacular; por el otro, Dovizioso, que si no lograba la victoria en tierras australianas llegaba sin opciones de ganar su primer Mundial de MotoGP en Valencia.

Tensión por pensar en si Lorenzo lo iba a hacer. Si iba a obedecer una orden de equipo o no. Tenía que poner en una balanza el bien común o el individual… Y, antes de continuar, hay que recordar una frase del gran jugador de baloncesto Magic Johnson: “No preguntes qué puede hacer por ti el equipo. Pregunta qué puedes hacer tú por él”. Y así, sin más, Lorenzo hizo lo correcto: preguntarse qué podía hacer, en ese momento, por su equipo, por Ducati.

Es cierto que la situación fue la más tensa de los últimos años en cuanto a justicia para unos e injusticia para otros. Pero el lector se debe poner en una situación diferente. Dovizioso segundo y Lorenzo primero; 25 puntos para el primero, 20 para el segundo. Aparece Zarco en tercera posición. Hasta aquí todo bien. La cosa cambia si alternamos a Márquez y Pedrosa, es decir, el de Cervera en quinta posición y su compañero de equipo por delante suya. Márquez está a un puesto de conseguir el Mundial, su cuarto Mundial de MotoGP. ¿Creéis que Pedrosa no iría reduciendo el ritmo para, en la última vuelta, dejar pasar a Marc Márquez? Las órdenes de equipo están para cumplirlas. Eso sí, siempre y cuando el beneficio sea del equipo y en casos muy puntuales como la consecución del Campeonato del Mundo de MotoGP.

"El problema ha sido la situación en la que se ha dado esta orden de equipo"

El problema ha sido la situación en la que se ha dado esta orden de equipo. Con un Jorge Lorenzo que, haciendo una temporada de altos y bajos con su Ducati, podía haber conseguido la que hubiera sido su primera victoria con el equipo italiano. La situación no fue la mejor, quizás injusta, pero lo que hizo Jorge Lorenzo fue obedecer una orden en beneficio de su equipo.

Con lo cual, ¿órdenes de equipo sí o no? Sí. Respuesta afirmativa. El motociclismo no deja de ser, primero, un negocio, y segundo, un deporte por equipos. Quizás individual, pero defendido por equipos en el que hay dos pilotos que defienden los intereses del mismo. Sin lugar a duda, las órdenes de equipo son favorables aunque puedan ser injustas por diferentes motivos de situación y de contexto, no son más que enriquecedoras para el conjunto. Si Dovi logra su primer Mundial de MotoGP con Ducati, Lorenzo crecerá más aún en la pista el año que viene. Jorge sabe lo difícil que es ganar un Mundial de MotoGP; por ejemplo, el Mundial de 2015 en el que quedó a cinco puntos del que, por entonces, era su compañero de equipo: Valentino Rossi.

Hay muchas oportunidades de lograr una victoria en MotoGP, exactamente 18 posibilidades. Dovizioso sólo tenía una oportunidad, Valencia, para intentar conseguir su primer Mundial de MotoGP. Dio la casualidad que esa oportunidad pasaba por Jorge Lorenzo: la oportunidad de lograr su primera victoria con Ducati, la oportunidad de que Dovi llegara vivo a Valencia. Jorge, hiciste lo correcto.

Órdenes de equipo no (Laura Salas / @laupiupiu99)

Hace poco se debatía en VAVEL sobre el salto de categoría de Thomas Lüthi y se ponía sobre la mesa el negocio que supone el campeonato. MotoGP es un gran negocio donde prima el espectáculo, que se da con adelantamientos, luchas, remontadas y victorias, no órdenes.

Todos los equipos están dispuestos a darlas si llega el momento. Todos excepto uno: Honda. Parece ser que es el único, o casi el único, equipo que contribuirá al azar en Valencia. Las órdenes de equipo lo único que hacen es determinar la balanza hacia un piloto u otro por las alianzas que tenga y no sus habilidades. Esto es un campeonato del mundo, no un juego. Si ganas, ganas porque en realidad te lo mereces y eres el mejor del mundo, no porque tienes un aliado potente que puede ayudarte de alguna forma llegado el momento.

Eso ha pasado con Jorge. Nunca se sabrá si Jorge tenía o no la oportunidad de oro para llevarse a casa su primera victoria con Ducati, o fue el mensaje a lo Fórmula 1 de “cambiar a mapping 8” lo que frustró ese sueño tan bonito. Lo que sí está claro es que Ducati va a poner todas las cartas sobre la mesa para llevarse un Mundial que es de Marc Márquez por 21 puntos, pero Honda no. ¿Será que confían mucho en el de Cervera? Puede ser. Honda tiene razones para confiar en Marc. En estos cinco años que ha estado en el equipo, se ha llevado tres títulos y va a por el cuarto. Dos de ellos se decidieron en Japón, el otro en Valencia. Sus números le avalan.

"Nadie se fija en quién beneficia a quién, hasta que tu piloto favorito es el agravado"

Pasó algo parecido en 2015, cuando Valentino se jugaba el Mundial con Jorge. Danilo Petrucci era un claro aliado del italiano, ya que esa forma de abrirse en Valencia para dejar pasar a Rossi le delató sobremanera. Lo que pasa es que nadie se fija de quién beneficia a quién, hasta que tu piloto favorito es el agravado. ¿Alguien se fijó en Petrucci en 2015? No. Todos estaban muy ocupados criticando a Marc por no pasar a Jorge, porque Rossi le puso el foco de atención y porque, en efecto, eso no ayudó al italiano a conquistar el décimo, ganándose Marc el odio de muchos seguidores amarillos.

Ahora, en una pelea Márquez - Dovizioso, el foco lo tiene Jorge porque Dani ni aparece entre los tres primeros, de momento. Jorge es el que pelea, y el que peleó por la victoria en Malasia. La postura de Ducati está clara y Jorge no ha dicho si va a cumplir o no esas órdenes que vienen de arriba. Lo deja en el aire: “Habíamos hablado sobre el tema, sabía lo que tenía que hacer”. El deseo de Marc sobre que Ducati no le pidiese este posicionamiento al mallorquín se esfumaron nada más aparecer las palabras de “mapping 8” en la pantalla de la moto.

No deberían permitirse las órdenes de equipo. Quitan toda la emoción al campeonato porque pasa a ser una cuestión de cuantos aliados más tienes respecto a tu rival. Esto no es un juego. Las órdenes de equipo parecen como una trampa. Es como si Dovi estuviera jugando al parchís con Jorge, Marc y alguno más, aprovechando algún despiste del de Cervera para adelantar casillas, teniendo a los otros dos jugadores como compinches. Si realmente quiere ser campeón del mundo, que demuestre porqué debería ser él y no el vigente campeón el que se lleve el trofeo de los campeones a casa con su nombre.