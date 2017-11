Valentino Rossi: “Ha sido una temporada muy difícil”

Foto: Marc González | Vavel España.

Valentino Rossi, que perdió todas las opciones matemáticas de luchar por el mundial de MotoGP hace algunas carreras, afirma no haber estado en la lucha real por el título de campeón del mundo en ningún momento. El de Tavullia declaró que las lesiones tan solo han sido un bache más en este mundial pero que estas no han sido el problema directo de no haber podido conseguir su décima corona.

Ya cuando la lesión de tibia y peroné azotó al piloto de Yamaha, sus opciones de cara al campeonato eran muy escasas. Cuando la noticia de su lesión salió a la luz, Valentino ya se encontraba a 30 puntos del primero, lo que dificultaba más su lucha.

"No creo que me hubiese ido mucho mejor porque tengo demasiados problemas. Durante esta temporada -y como dije antes de Silverstone- he defendido que no era lo suficientemente fuerte como para luchar por el título. Así que, siendo realistas, incluso aunque no me hubiese roto una pierna no podría haber luchado por el campeonato, porque no era lo suficientemente fuerte", admite Valentino. "Nunca fui capaz de hacer dos buenas carreras seguidas", contrastó el italiano.

EL PROBLEMA DE LOS NEUMÁTICOS

A pesar del buen inicio que llevaron a cabo tanto su compañero de equipo como él, habiendo subido al podio en las tres primeras carreras y logrando la victoria en Holanda, la Yamaha comenzó un camino de altibajos a partir del Gran Premio de Jerez donde el italiano tan solo pudo conseguir seis puntos y su compañero diez.

El principal problema de la mala racha de la marca japonesa es la incompatibilidad de los neumáticos con su chasis 2017. La marca llegó a esta conclusión porque los problemas que tienen hoy en día los pilotos oficiales no los tiene Johann Zarco con la moto con la que el año pasado competían Valentino Rossi y Jorge Lorenzo.

"En mi opinión, el potencial de la moto no es malo, el problema es que no funciona con los neumáticos. Al principio tuve grandes problemas, el chasis nuevo llegó en Silverstone y luego me rompí la pierna. Estamos detrás de los demás en ciertos aspectos y aunque en seco hemos aprendido muchas cosas importantes, ha sido una temporada muy difícil".

JOHANN ZARCO HEREDERO DE LA M1 2017

Hace unos dias Zarco hizo unas declaraciones sobre la moto que heredará el año que viene a lo que el francés afirmo no querer el chasis 2017. Cuando el piloto francés, ‘rookie’ del año, dijo que no quería la versión 2017 del chasis Yamaha, Rossi comentó divertido: "Estoy de acuerdo con él, ¡aunque me gustaría verlo en esta moto!. Y prosigue: "Johann no es estúpido. Recuerdo que ganó el título de Moto2 el año pasado después de seguir corriendo con la moto del año anterior".