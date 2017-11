Nakagami tendrá la ayuda de Ramón Aurín

Takaaki Nakagami en el Gran Premio de España | FOTO: Lucas ADSC (VAVEL)

Además de con Dani Pedrosa, Nicky Hayden y Andrea Dovizioso, Ramón Aurín tiene experiencia con Jack Miller este año habiendo trabajado en el Estrella Galicia 0,0 Marc VDS. Ya que el piloto australiano ha fichado por el Pramac Ducati la próxima campaña, el técnico pasará directamente a ser la mano derecha del japonés.

Aunque por otro lado Takaaki aún no sabe qué moto pilotará la próxima temporada: “HRC decidirá qué moto llevaré (2017 o 2018), pero no me importa porque no tengo experiencia con una MotoGP. Quizás ni entienda la diferencia entre ambas”, afirmaba el actualmente piloto de Moto2.

Aunque expone que quizás no entienda la diferencia entre una moto u otra, el diciembre pasado realizó unos test privados en el Circuito de Jerez donde ya probó una MotoGP, y dio su opinión al respecto: “Fueron tres días increíbles. Siempre había querido pilotar una MotoGP y lo hice, fue un sueño hecho realidad. Las sensaciones fueron increíbles, la potencia, el agarre y la electrónica y creo que esta moto se adapta más a mi estilo de pilotaje que una Moto2. La velocidad impresionaba”. Así mostraba Nakagami su entusiasmo por correr el año que viene con la que será su nueva moto.

En cambio este mes ya podrá probar la MotoGP de manera oficial y pública en los test posteriores al Gran Premio de Valencia en Cheste que se realizan cada año. Allí podrá hablar más de lo que ya hizo sobre los test en Jerez y todas las pruebas técnicas que hará en el trazado valenciano, cuando su contrato ya esté en vigor y tenga permiso para hacerlo. El futuro piloto del LCR Honda asume que “sus sensaciones podrán ser diferentes a las que tuvo en Jerez”, ya que tendrá más tiempo para acostumbrarse y probar muchas cosas más, además de ser dos pistas muy diferentes.