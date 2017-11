Previa Estrella Galicia 0,0 Marc VDS GP de Valencia: tiempo de despedidas

Foto: EG 0.0 Marc VDS (Twitter)

Para Jack Miller y Tito Rabat ha llegado la hora de despedirse. Después de varias temporadas trabajando con el Estrella Galicia 0,0 Marc VDS, ambos pilotos dicen adiós a la marca para comenzar nuevas etapas en sus vidas. La de Valencia será la última carrera en la que participarán vestidos del azul característico de la marca y, por ello, quieren acabar de la mejor manera posible, agradeciendo así todo el trabajo de su equipo.

De cara a la próxima temporada, el box renovará sus filas al completo. El actual campeón de mundo de Moto2, Franco Morbidelli, subirá a la categoría reina para ocupar una de las dos máquinas del equipo. Su compañero de equipo será, nada más y nada menos, su competidor más directo de este año y segundo clasificado, Thomas Luthi. El suizo se incorporará un poco más tarde, debido a su reciente lesión e intervención en el tobillo que el dejó fuera de la lucha por la corona.

Jack Miller, en un buen momento

Las alarmas saltaban dentro del box al conocer la lesión del australiano, aunque por fortuna pudimos verlo de nuevo dando lo mejor de si en Phillip Island, donde terminó en una magnífica séptima posición. Aún no recuperado al 100%, Miller volvió a subirse en su moto en Sepang durante un fin de semana complicado por la lluvia que caía sobre el circuito.

Con los neumáticos de agua montados, Jack Miller salía desde la undécima posición, colocándose dentro de Top10 en los primeros lances de carrera. El tráfico y la poca adherencia de una pista muy resbaladiza hicieron que el de EG 0,0 Marc VDS se fuera hasta la décimo tercera posición de carrera, pero aún con tiempo a mejorar. El australiano aprovechó la mejora del asfalto y remontó hasta la octava posición, entrando a tres segundos de la Yamaha oficial de Maverick Viñales. Segunda semana consecutiva entrando entre los diez mejores pilotos de la parrilla.

“Las primeras vueltas no han sido fáciles por los niveles de agarre y he sufrido bastante, sobre todo cuando usaba el lado izquierdo del neumático. La verdad es que ha dado miedo, pero desde mitad de carrera el neumático trasero ha comenzado a funcionar mejor y he podido ganar algunas posiciones para terminar octavo. En general ha sido un buen fin de semana, he ido rápido en seco y éste ha sido mi segunda carrera entre los diez primeros desde que volví tras romperme la pierna", declaraba al final del Gran Premio de Malasia.

Para Valencia, Miller llega en mejores condiciones físicas, con la intención de volver a entrar en los puntos o, mejor aún, dentro del Top10, acabando la temporada de la mejor manera para despedirse de su equipo. A partir de la próxima semana, el australiano se enfundará el mono rojo del Pramac Ducati.

Miller quiere estar dentro del Top10 en Valencia / Foto: Marc González

Tito Rabat, la otra cara de la moneda

Para el español el triplete asiático ha sido mucho más complicado. En las tres carreras de esta gira sólo ha podido conseguir un punto con su décimo quinta posición en Motegi. En Phillip Island y Sepang ha acabado fuera de los puntos, décimo sexto y décimo octavo respectivamente. Rabat espera poder cerrar en Valencia una temporada difícil con el mejor de los resultados.

“Ha hecho sol y calor durante toda la mañana y después ha llovido justo antes de nuestra carrera. Sin duda que no ha sido lo mejor para mí y para colmo creo que algo ha pasado con mi neumático trasero, he tenido que apoyar la rodilla varias veces casi sin tocar el gas. Tenía cero agarre. Las sensaciones han sido muy extrañas y en cierto punto pensaba que tendría que parar, pero he aguantado hasta el final. Estoy enfadado por haber terminado tan atrás", fueron sus palabras tras el Gran Premio de Malasia.

Tito Rabat tendrá la oportunidad de remontar en la última carrera del año para poder comenzar su nueva etapa con buen pie. El español correrá la próxima temporada en el Reale Avintia Racing, a lomos de un Ducati Desmosedici GP2017 tras su paso por el EG 0,0 Marc VDS estos dos últimos años. Todo un nuevo reto para el campeón del mundo de Moto2, que pone fin a una adaptación a la Honda que no fue, para nada, la esperada.