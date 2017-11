Previa Avintia para Valencia: La despedida

Foto: Marc Gonzalez | Vavel España.

Después de venir de la gira asiática, el Avintia llega a Cheste con esperanzas de lograr mejores resultados que los obtenidos en el final de la gira, con Barberá 21° y Baz 18° en el mundial los pilotos llegan con ganas de despedirse a lo grande. El Gran Premio de la Comunitat Valenciana será alegre a la vez que triste para el equipo del Avintia. Sus dos pilotos correrán su última carrera como defensores de sus colores, Hector Barberá volverá al mundial de Moto2 donde luchará por el campeonato con el equipo de Sito Pons, su compañero de equipo, sin embargo, decidió, hace varias carreras, que le vendría bien un cambio de aires, por lo que volverá al mundial de SBK.

Hector Barberá, Nº 14

Hector Barberá llega al Gran Premio de casa tras un fin de semana difícil en la que sería su última gira asiática como piloto de Motogp. El piloto de dos aguas tan solo ha podido lograr 4 puntos en las tres carreras asiáticas, por lo que el balance no es el esperado en el box del español.

Durante todo el fin de semana de Malasia pudimos ver a un Héctor con problemas y así lo demostró durante los entrenamientos clasificatorios del sábado consiguiendo tan solo la 20ª posición y posteriormente durante la carrera consiguiendo la 14ª.

“Ha sido una carrera muy complicada, desde el inicio he ido sufrido porque he elegido mal el neumático y era como pilotar sobre hielo. He decidido salir con el neumático duro, el mismo que usé el año pasado cuando terminé cuarto, pero esta vez ha sido imposible ir rápido. Creo que hoy la pista estaba para ir con el compuesto más blando y ya en la vuelta de alineación he visto que la moto iba muy dura. Durante toda la carrera he tenido muy malas sensaciones y me he concentrado en terminar. Es una lástima, porque hoy teníamos una buena oportunidad para hacer un buen resultado, pero lo dejamos para Valencia, que es la última del campeonato, en casa y también será mi última carrera con mi equipo, declaraba tras la carrera el valenciano.

Pero ahora toca hacer borrón y cuenta nueva y centrarse en el Gran Premio de casa donde Barberá dirá adiós a la montura que le ha acompañado durante los últimos cinco años y donde ha ido cosechando logros. En 2015 consiguiendo el mundial de las marcas open que posteriormente desaparecieron y en 2016 quedando en el top10 de marcas.

“Valencia es mi casa y para mí es siempre especial correr en el Circuito Ricardo Tormo. Pero este año todavía va a ser más especial porque será la última carrera con el equipo que he competido en las cinco últimas temporadas y que para mí es como una familia. Además será mi última carrera en MotoGP porque tras ocho años en esta categoría la próxima temporada buscaré nuevos retos en Moto2. No tengo dudas de que va a ser un fin de semana muy bonito y cargado de emociones. Pero yo quiero concentrarme en trabajar duro desde el viernes para llegar preparado a la carrera del domingo. Quiero terminar esta etapa con un buen resultado para mi equipo, para mí y para todos los patrocinadores que nunca han dejado de apoyarnos", añadía el de dos aguas.

Loris Baz, NF

El francés se despedirá del que ha sido su equipo durante estos dos últimos años tras conseguir grandes resultados con la marca de Raul Romero. Loris Baz volverá al campeonato de Superbikes de donde vino hace unos años.

Loris, que se encuentra algo mejor situado en la clasificación del mundial siendo el francés 18º y el español 21º, tan solo ha podido sumar seis puntos en toda la gira asiática. Si lo comparas con su compañero de box está mejor, sin embargo, Baz tan solo ha puntuado en una carrera frente a las dos que ha puntuado Barberá.

“La carrera ha sido finalmente en lluvia y llegando a la parrilla con el neumático duro no tenía nada de ‘feeling’, igual que el viernes. Así que hemos decidido salir con la blanda, aunque sabíamos que era complicado que aguantara hasta el final y que se iba a calentar mucho. Pero era el riesgo que hemos tomado para al menos hacer unas vueltas con confianza, atacar y luego administrar la ventaja hasta el final. En la vuelta de calentamiento he visto de inmediato que la goma funcionaba y ha ido bien. He remontado un montón de puestos en la primera vuelta, hasta el noveno creo, y me lo he pasado en grande peleando con todos. Al menos una vez en mi vida he podido luchar codo con codo contra Rossi… ¡Ha sido genial! Después el neumático se ha calentado y he forzado mucho de delante y he cometido un error. He entrado muy rápido en una curva y para frenar más he bajado una marcha y me he caído. Es una pena, pero estoy satisfecho, porque era esto o aguantar toda la carrera y acabar último", resumía el francés tras acabar en el suelo en el GP de Malasia.

Ahora Loris Baz llega al Gran Premio de Cheste donde tendrá una nueva oportunidad de hacerlo bien. Será el Gran Premio de su despedida por lo que el francés quiere irse por la puerta grande del equipo que tantos buenos momentos le ha dado.

“Va a ser un fin de semana especial. Será mi última carrera en MotoGP, de momento, antes de comenzar otro capítulo en mi carrera deportiva. Valencia también es siempre especial para el equipo, es la carrera de casa y por eso intentaré hacer la mejor carrera que pueda. Saldremos a por todas desde el viernes y el objetivo será el ‘top diez’. Ahora es más complicado porque todas las fábricas han mejorado mucho, especialmente KTM y Suzuki, por lo que es complicado, pero lo intentaremos. Me gustaría conseguir un buen resultado para terminar bien con el equipo estos dos años. Tengo una casa cerca del circuito, así que también es un poco como un Gran Premio de casa para mí, por eso espero poder disfrutar esta última carrera", finalizaba.