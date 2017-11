Previa Aspar Team GP de Valencia: sabor agridulce

Álvaro Bautista en el GP de Catalunya | FOTO: Marc González (VAVEL)

Este año no ha sido el mejor para el equipo Pull&Bear Aspar y la gira asiática tampoco lo ha sido, siendo el mejor resultado la undécima posición de Álvaro Bautista en el pasado Gran Premio de Malasia hace dos semanas. El español es el piloto que más está cumpliendo en sus filas, comparando con Karel Abraham cuyo mejor puesto fue decimocuarto en Phillip Island. En las otras dos carreras no clasificó por caída.

En cambio, en el equipo creen que podrán mejorar esos resultados en Cheste, última cita de la temporada donde quieren darlo todo delante de toda la afición española. Está todavía en juego la sexta posición de equipos de MotoGP y la posibilidad de que Álvaro Bautista quede décimo en la clasificación de pilotos.

Álvaro Bautista, la constancia

El piloto español ha sido el más destacado del equipo por su empeño por trabajar cada vez más y de la mejor forma. El pasado Gran Premio quedó en undécima posición luchando por el top ten, aunque no lo consiguió y explicó por qué no pudo: “Hasta mitad de carrera íbamos remontando bien, hasta que el neumático ha dicho ‘basta’. Al menos ha ido mejor que otras veces en condiciones de agua. Las sensaciones han sido un poco mejores”.

Álvaro Bautista en la rueda de prensa del GP de Catalunya | FOTO: Marc González (VAVEL)

Bautista quiere cerrar la temporada de forma positiva y hacer balance de cara a la temporada que viene. Además tiene retos pendientes, tanto personales como en equipo: “Queremos intentar acabar el año con un buen sabor de boca. Será una carrera divertida. Nosotros tenemos todavía la posibilidad de acabar entre los diez primeros, aunque para ello necesitamos estar en el top 6 en esta carrera”.

Karel Abraham, la esperanza

No ha sido de sus mejores temporadas y menos la gira asiática, donde ha tenido dos ceros y por la cruz de la moneda, su mejor posición ha sido la decimocuarta. “No quería una carrera en mojado. Dos giros después de tener un gran susto, me he ido al suelo al perder el tren delantero cuando frenaba. La caída me ha sorprendido, es una lástima porque podríamos habernos llevado algunos puntos de Malasia”, explicaba su rendimiento hace dos fines de semana.

De cara a Valencia espera que no llueva, ya que para él rodar en mojado es difícil. Pero por el otro lado, la pista valenciana le trae buenos recuerdos porque fue donde consiguió la victoria en 2010 cuando corría en Moto2. El piloto checo ha demostrado así cómo afronta el último fin de semana de carreras de la temporada: “Llegamos a Valencia sin nada que perder y con la intención de seguir dando el máximo para conseguir una buena clasificación y un buen resultado el domingo”.

Karel Abraham en la chicane de Montmeló | FOTO: Marc González (VAVEL)

El equipo llega con la confianza de obtener buenos resultados trabajando duro desde los primeros libres del viernes, y así poder conseguir el objetivo de quedar entre los diez primeros del mundial.