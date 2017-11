Previa Ducati GP de Valencia: la última bala

Foto: Lucas ADSC | VAVEL

Dovizioso puede conseguir en Valencia su primer Mundial de MotoGP. Tras ser escudado por su compañero, Jorge Lorenzo, en la anterior carrera por medio de las órdenes de equipo, Dovizioso llega a Valencia para hacer los deberes y esperar al término de la carrera de Marc Márquez. Depende del tricampeón de la máxima categoría.

Andrea Dovizioso: hacer los deberes y esperar.

El italiano salía en Sepang desde la última posición de la primera línea, por detrás de Lorenzo y Zarco. Marcando un tiempo de 1:59.236, el viento iba a favor de él y de Ducati con la séptima posición de Márquez después de que el de Cervera dominara de cabo a rabo los últimos libres por delante de Dovi. El día de la carrera, a cinco vueltas para el final, la carrera era liderada por las dos Ducati, pero por una situación que no hacia campeón a Dovi: Lorenzo era primero, con posibilidad de conseguir su primera victoria de la temporada; Dovizioso era segundo y se le escapaba el Mundial que dejaba en bandeja a Márquez. Las Ducati se fueron a cuatro segundos de Zarco que corría a sus anchas por el asfalto de Sepang dejando a dos segundos a Márquez. A cinco del final, Dovi recortaba medio segundo a Lorenzo y Márquez se iba a 3.7 del piloto del Tech3. Dovizoso pasaba a Lorenzo tras un susto del balear. El italiano ganaba la carrera y todo se decidiría en la última cita del año: Valencia.

Valencia no es un circuito fetiche para Dovi. De hecho, ha corrido en 9 ocasiones, completando podio sólo en una de ella. Fue en 2011 con el Repsol Honda. En esta carrera consiguió hacer la vuelta rápida del circuito con 1:34.167. Esa misma temporada consiguió su mejor posición en un Mundial de MotoGP: tercero de la general con 228 puntos. Este año, pase lo que pase, se ha asegurado el segundo puesto, con lo que ha batido su propio récord. La pasada temporada, Dovi quedó séptimo y su mejor posición en la parrilla de salida fue el quinto puesto conseguido, también, en la pasada temporada.

"No me gusta esta pista" - Dovizioso en referencia al Circuito de Valencia.

Un circuito muy recto en su primera y última parte con curvas bastante abiertas. El sector de la mitad marcado por curvas muy pronunciadas, muy cerradas, en muy poco espacio. Sin lugar a duda, un primer y último trazado en el que Dovi puede aprovechar la velocidad punta de su GP17 para conseguir estar en cabeza de carrera. El trazado intermedio será complicado para Dovi y su Ducati que no encontrarán los kilómetros necesarios para la potencia de su moto.

Jorge Lorenzo: pensando en la próxima temporada.

Lorenzo demostró tener conciencia de que motociclismo es un deporte en equipo. En Malasia, anteponiendo su primer victoria de la temporada por la de su compañero Dovi, dejó claro tener más en mente la próxima temporada que la presente. El 99, tras un susto y una orden de equipo, fue pasado por su compañero de equipo que, en ese momento, perdía lo que puede ser su primer Mundial de MotoGP. Lorenzo rodaba a un ritmo espectacular en Sepang y dejó claro que la temporada que viene va a dar guerra, mucha guerra. En estas últimas carreras se ha hecho a la moto, y la moto a él. Aun así, Lorenzo no tiene asegurada la séptima posición que defiende actualmente en el Mundial. Puede escalar una posición de hacer una muy buena carrera en Valencia y puntuando casi el doble que Zarco. Y, debe de tener cuidado con Petrucci. El italiano del OCTO PRAMAC se acerca por detrás del balear y está a 16 puntos del de Ducati.

MUNDIAL MOTOGP 2018 PILOTO PUNTOS 6. Johann Zarco 154 7. Jorge Lorenzo 137 8. Danilo Petrucci 121



Sin lugar a duda, Lorenzo - aun teniendo la cabeza en la próxima temporada - quiere queda lo más arriba posible de la clasificación. Ello pasa por una buena posición del 99 por contra de las de Zarco y Petrucci. Para que Lorenzo consiga la sexta plaza del Mundial de MotoGP debería de quedar primero (Zarco no debería de puntuar más de 8 puntos, es decir, octavo) o segundo (el francés tendría que quedar 14º o 15º en Valencia). Mientras el de Ducati esté en cabeza de carrera o en segunda posición, Petrucci no importa. Por el otro lado, para que el del OCTO PRAMAC no le arranque de la séptima posición, el balear deberá de ser séptimo o más con independencia de lo que haga Petrucci.

Valencia es un circuito que gusta mucho a Jorge. En él, se alzó con su tercer Mundial de MotoGP en la temporada 2015. Y, además, 7 carreras en la categoría reina con 4 primeros puestos, una tercera posición y dos retiros. Más de la mitad se sus carreras han terminado con una primera posición de Lorenzo en tierras valencianas. Si es cierto que sólo ha conseguido dos primera posiciones en la parrilla de salida: ambas en 2015 y 2016. Además, en 2015, consiguió la vuelta rápida del circuito con 1:31.367 que destrozó el mismo la pasada temporada con un 1:31.171 convirtiéndose así, en récord del Circuito Ricardo Tormo. 2015 y 2016 han sido los años dorados de Lorenzo en el Circuito de Valencia: dos primeras posiciones en parrilla de salida, dos primeras posiciones en carrera (la de 2016 le valió para alzar su tercer Mundial de MotoGP) y vuelta rápida en ambas temporadas (siendo la del 2016 récord del circuito).

Como se ha dicho anteriormente, un circuito donde Ducati sufre. Ducati, sí. Lorenzo, no. Veremos a ver que depara la carrera. Si es cierto que, un primer puesto de Lorenzo, escoltaría de alguna manera a un posible Mundial de Dovi. Circuito en el que Ducati puede usar muy bien sus armas aunque jugando con una cara y una cruz. La cara: el buen hacer de Lorenzo en esta pista; la cruz: a Dovi no le gusta esta pista.