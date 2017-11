Previa HRC en Valencia: El último asalto

Márquez y Pedrosa en la salida del GP de Sepang. Foto: HRC

El equipo Repsol Honda llega al Gran Premio de la Comunitat Valenciana con uno de sus pilotos jugándose el mundial y con bastantes posibilidades de adjudicárselo. En un circuito en el que los números les benefician, Marc Márquez puede proclamarse por cuarta vez desde que llegó a la categoría de Motogp campeón del mundo, después de una dura batalla durante toda la temporada con su rival más directo este año, Andrea Dovizioso.

A pesar de que Marc se podía haber proclamado campeón en Malasia, un mal fin de semana para el de Honda y una buena estrategia para el de Ducati alargaban el mundial hasta la última prueba del año.

Aun así, todo no fueron malas noticias en la carrera de Sepang y es que el Repsol Honda se llevó el campeonato mundial de constructores tras una gran temporada por parte de sus dos pilotos. Ambos pilotos han estado luchando por el campeonato hasta que hace algunas carreras Dani Pedrosa se desmarcó de la lucha tras varias carreras con problemas para encontrar el punto a su moto.

Imágen acreditativa del mundial de constructores. Foto: HRC

MARC MÁRQUEZ, 1º en el mundial

Marc Márquez llega al último Gran Premio de casa después de salvar los muebles en una de las carreras marcadas en rojo en su calendario. Durante el GP de Malasia pudimos ver a un Marc con bastantes problemas desde los entrenamientos libres del viernes. Una caída el sábado y la lluvia del domingo impidieron a Marc quedar entre los tres primeros, lo que evitaba que matemáticamente llegase a Valencia con su cuarto título de Campeón del mundo bajo el brazo.

"Hoy la carrera fue la más difícil que pudimos haber tenido para el Campeonato porque tuvimos condiciones de lluvia y la pista estaba extremadamente resbaladiza. Así que decidí no correr demasiados riesgos, pero el riesgo era demasiado grande como para tener una ventaja de 24 puntos en lugar de 21. Esta no era la carrera para ganar el título sino más bien una para acercarme a él. Estoy contento porque después de un fin de semana difícil, en una pista en la que siempre luchamos, logramos terminar cuarto. Por supuesto ahora tenemos que mantenernos enfocados, entrenar bien esta semana y trabajar para estar al 100% el domingo en Valencia sin relajarnos demasiado con la ventaja que tenemos“, declaraba el de Cervera tras acabar 4º en la última carrera de la gira asiática.

Sin embargo, a pesar de no haber conseguido el mundial en Sepang todos los números apuntan a que se lo llevará en Valencia. Con 21 puntos de diferencia sobre Andrea Dovizioso a Márquez le vale con quedar 12, todo ello contando que Andrea consiga la victoria en un circuito que las estadísticas no se posicionan del lado del de Ducati.

"Por supuesto que será natural sentir algo de presión en Valencia con tanto en juego, pero sinceramente ha habido presión durante toda la segunda parte de la temporada. Y el hecho de que hayamos sido capaces de manejar algunas situaciones complicadas, como fue el caso en la última carrera en Malasia, me da una sensación positiva. En cuanto a la pista, me siento bien porque me gusta Valencia. Es un circuito en sentido anti horario, que normalmente me conviene. Por supuesto, también es bueno tener una ventaja de puntos para administrar. Mantendremos la misma mentalidad y el mismo método de trabajo que nos han llevado a donde estamos, y daremos el 100 por ciento porque será importante comenzar fuertes ya en la FP1", afirmaba Márquez a pocos días de jugarse el campeonato.

Moto de Márquez en el box. Foto: HRC

DANI PEDROSA, 5º en el mundial

El piloto de Honda viene de hacer un fin de semana cuanto menos cambiante. El viernes vimos a un Dani sufriendo como desde hace varias carreras venimos viendo, sin embargo, el sábado con unas condiciones totalmente diferentes a las del día anterior, Dani fue capaz de conseguir la pole frente a todos sus rivales. Pero estas buenas sensaciones desaparecieron en el momento en el que la lluvia volvía a ser la fiel compañera del campeonato de este año y Pedrosa tan solo pudo conseguir la quinta posición por detrás de su compañero de equipo.

"En general estoy contento con el resultado. Por supuesto, después de ganar la pole ayer, las expectativas hubieran sido altas si las condiciones hubiesen sido en seco, y cuando vi que la lluvia comenzaba a caer, pensé que podríamos pasar del principio al último. Pero al final cambiamos la configuración, probamos algo que nunca habíamos usado antes en un esfuerzo por obtener más agarre trasero, ¡y funcionó! Eso y la elección del neumático trasero blando me dieron confianza. La sensación todavía no era perfecta porque la llanta estaba girando en las rectas, pero al menos me dio agarre y pude inclinar la moto. Hemos aprendido algo que creo que también puede ser útil para los técnicos en el futuro, para que podamos estar satisfechos. Hoy Honda ganó el Campeonato Constructor, y eso es importante”, declaraba el veterano de Honda tras la carrera de Malasia.

Dani Pedrosa llega a uno de sus circuitos favoritos y es que el circuito de Valencia le ha dado muchas alegrías al piloto catalán. En cuanto a estadísticas Dani en el circuito de Cheste es el piloto con más victorias, siendo un total de seis, con más podios, once en total, más poles, cinco, y más vueltas rápidas con siete en general. Estos números le señalan como uno de los favoritos para llevarse la que sería su segunda victoria este año tras la que consiguió en Jerez.

"Nos dirigimos a Valencia de una manera positiva, buscando probar y terminar la temporada con un buen resultado. ¡Siempre siento un buen ambiente allí y recibo mucha energía de los fans! Dimos un paso con nuestra configuración de moto en Malasia y esto nos da confianza para el fin de semana. Valencia es una pista que me gusta mucho, he sido fuerte en el pasado y he tenido buenos resultados, así que espero que la moto funcione bien allí y podamos hacer una buena carrera ", finalizaba antes de llegar al GP de Valencia.