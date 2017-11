Previa de Yamaha en Valencia: fin de un mal año

Los pilotos de Yamaha en el podio de Australia. Foto: Yamaha oficial.

Después de una carrera complicada en el GP de Malasia donde ninguno de los pilotos del equipo Movistar Yamaha pudo luchar por el podio, el equipo llega al GP de Cheste con la mirada puesta en hacerlo lo mejor posible. Mientras que Maverick Viñales tiene segura la tercera posición del mundial, Valentino Rossi aún tiene que luchar con Dani Pedrosa para asegurarse la cuarta posición.

El italiano llega con 12 puntos de ventaja sobre el español a un circuito donde las estadísticas están del lado del español. Este no es un circuito que traiga muy buenos recuerdos al piloto de Tavullia, ya que en este circuito perdió el mundial en 2006 cuando luchaba con Nicky Hayden.

Maverick Viñales, tercero en el mundial

A pesar del gran inicio de temporada que llevó a cabo el piloto catalán, durante toda la segunda parte de temporada lo cierto es que no hemos visto al Maverick de principios de año. Estos problemas lo vimos reflejados durante toda la carrera de Sepang donde en ningún momento estuvo luchando con los pilotos de cabeza y donde finalmente acabó en novena posición.

“Pienso que dimos un gran paso en Phillip Island en mojado, y en realidad me sentí muy bien durante la FP2. Fuimos terceros en los resultados y en cada vuelta que hice sentí un buen ritmo. En la carrera fue una sensación totalmente diferente, estaba perdiendo la parte trasera en las curvas y no podía inclinarme, por lo que era muy difícil obtener un buen ritmo y confianza. De todos modos, tengo que tener en cuenta el FP2 y el calentamiento en Phillip Island y no pensar demasiado en la carrera de hoy, porque tuvimos algunos problemas, pero fuimos rápidos en algunas otras sesiones. En realidad, en el calentamiento encontramos un entorno que me da mucha confianza. Estoy muy contento con eso, también porque sé que tenemos una buena oportunidad en Valencia, ya que es una pista que realmente me gusta y donde siempre he sido rápido. Veremos qué sucede e intentaremos completar la carrera allí de la mejor manera posible”, declaró el de Roses tras la carrera.

Sin embargo, Maverick llega al Gran Premio de la Comunitat Valenciana, escenario que le vio ganar su primer y único mundial de Moto3, con las esperanzas puestas en acabar el año de una buena forma y poder centrarse al 100% en la próxima temporada.

“Llego a Valencia de muy contento. Después de las últimas tres carreras en Asia y Oceanía, he pasado un tiempo en casa, entrenando y relajándome. El Circuito Ricardo Tormo es una pista que realmente me gusta, tiene un diseño que se adapta muy bien a mi estilo de conducción. Esperamos buen clima para toda la semana, así que intentaré empujar y dar mi 100% para terminar la temporada con un buen podio en la última ronda. Ya estamos concentrados en la próxima temporada y también queremos trabajar duro durante la prueba de la próxima semana.”

Foto: Yamaha oficial.

Valentino Rossi, cuarto en el mundial

Valentino Rossi llega al último Gran Premio tras una gira asiática con muchas subidas y bajadas. El italiano ha subido al podio en tan solo una ocasión en las tres carreras, durante el Gran Premio de Australia. En Sepang, Valentino tan solo pudo conseguir la séptima posición después de tener muchos problemas en todo el fin de semana.

“Tuvimos un poco de mala suerte con el clima porque creo que en seco podríamos haber sido competitivos. Queríamos hacer una buena carrera porque llegamos aquí contentos desde un podio en Phillip Island y es bueno intentar permanecer en la cima, pero llovió. Lamentablemente, hoy tampoco fuimos lo suficientemente fuertes con esta moto en mojado. Tuvimos muchos problemas y tuve problemas durante más o menos las tres cuartas partes de la carrera. Necesitamos entender la situación e intentar mejorar y así es como es. Veremos qué pasa en Valencia. Es otra carrera importante y una pista difícil, pero ya veremos. Intentaremos ser competitivos”, declaraba tras la carrera de Sepang.

Ahora el italiano llega al circuito que tantos buenos y tantos malos recuerdos le traen. En Valencia Valentino tendrá que jugarse la cuarta plaza con un Dani Pedrosa que tan solo está a 12 puntos del italiano.

“La última carrera de la temporada ha llegado. No fue un final emocionante para nosotros, pero durante las tres carreras en el extranjero obtuvimos más datos para nuestra moto y siempre hemos estado bien en seco. Esperamos que haya buen tiempo en Valencia para trabajar de la mejor manera. No estamos peleando por el campeonato este fin de semana, pero intentaremos que sea una buena carrera de todos modos, y trataremos de usar los entrenamientos de los dos días de la próxima semana para comenzar a trabajar en la temporada 2018”, finalizaba el 46

Foto: Yamaha oficial.