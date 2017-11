Jorge Lorenzo: "Si puedo ayudar a mi compañero, lo haré"

Jorge Lorenzo en el GP de Catalunya - FOTO: Marc González (VAVEL)

Este fin de semana se disputa en el Circuito Ricardo Tormo de Cheste la gran final de esta espectacular temporada y será la carrera más decisiva ya que se decide quién será el que pondrá la placa de campeón del mundo de la temporada 2017.

Respecto a ello, se ha hablado mucho ya sobre las órdenes de equipo y el caso que pudo darse en Malasia y Jorge Lorenzo ha admitido que “si puede ayudar a su compañero a ganar el título lo hará con mucho gusto”. “Siempre estoy dispuesto a ayudar porque soy muy consciente de la importancia del título para Ducati y si Dovi va por delante peleando conmigo y Marc tiene problemas, habrá que estar muy pendiente de la pizarra y de la pantalla”, afirmaba el español.

Está claro que a Jorge se le da muy bien el Circuito Ricardo Tormo pero según sus declaraciones, parece que aunque una victoria sea muy importante para él y más este difícil primer año en Ducati, si tiene oportunidad de ayudar a Dovizioso lo hará por las órdenes que su equipo le ha dado. Sin embargo, dijo: “No tengo la necesidad de ganar o llegar al podio, eso ya lo he hecho y no me cambia tanto. No es muy probable que vaya tan bien en esta pista con la Ducati. Si no he ganado en otros circuitos es difícil que sea aquí, aunque Valencia siempre ha sido uno de mis circuitos favoritos”.

Explicó que ganar no le iba a cambiar, pero expuso que “hasta ahora no había llevado una moto tan opuesta a su estilo de pilotaje” y que “siempre quiere ganar y le gusta ganar, pero no se ha dado de momento”. El año que viene es un punto a mejorar, y esta mejoría debería empezar en los test del martes y del miércoles posteriores al Gran Premio de Valencia.

En relación con las ganas de seguir mejorando y adaptando su pilotaje a la moto, y la moto a su estilo de pilotaje, detalló que “en MotoGP cada vez es más difícil hacer resultados constantes. Ahora hay más marcas y si tienes una mala carrera puedes terminar el décimo”.