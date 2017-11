Jonas Folger padece el Síndrome de Gilbert

Jonas Folger en su box. / FOTO: Facebook Jonas Folger

El piloto alemán, Jonas Folger, no reaparecerá este fin de semana en el Gran Premio de Valencia, después de haber sido baja durante toda la gira asiática. Durante el Gran Premio de Japón, hace ya 4 semanas el propio equipo del alemán, el Tech3 anunciaba que el piloto seria baja indefinida. En un primer momento el diagnostico que se le dio fue mononucleosis o conocida también como la enfermedad del beso. La mononucleosis es una infección viral causada por un virus de la familia de los herpes. Un trastorno que ya se le había dignosticado en una ocasión, en 2013.

Durante su ausencia por los Grandes Premios Folger ha aprovechado la ocasión para tratar a fondo su enfermedad en su país, Alemania, concretamente en Múnich. En una de las visitas a un especialista le diagnosticaron Síndrome de Gilbert. Este síndrome es una extraña enfermedad que muy poca parte de la población mundial la padece, únicamente entre un 2-5% tienen esta enfermedad.

Este síndrome lo que produce es que el hígado no elimine las toxinas correctamente. Se considera la posibilidad que algunas de las dolencias que el alemán ha padecido anteriormente fuesen causa de esta enfermedad y no de otra, aunque no ha sido hasta ahora cuando se ha descubierto el problema que padece el hígado de Jonas Folger. "He tenido estas sensaciones desde 2011, pero siempre me reponía aunque nunca entendía muy bien qué me pasaba. En esta ocasión el episodio ha sido tan severo que finalmente han podido diagnosticarlo y encontrar una respuesta. Volveré más fuerte y peleando por los primeros puestos".

A causa de este nuevo diagnóstico el alemán se perderá la última carrera del año y los test de la semana que viene, que se disputan entre el martes y miércoles. Jonas Folger se encuetra ahora mismo en proceso de desintoxicación y limpieza completa del cuerpo para ayudar a contrarrestar las carencias de su hígado y poder eliminar todas las toxinas. “Ahora que sé realmente qué tengo, podemos trabajar en ello. Las últimas seis semanas han sido muy complicadas para entender por qué me sentía completamente agotado".