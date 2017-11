Marc Márquez: "Lo que tengo que hacer es acabar la carrera"

Foto: Marc González - VAVEL

El movimiento ha comenzado a notarse este jueves en el Circuito Ricardo Tormo de Valencia. Los medios de comunicación centraron toda su atención en dos hombres, los mismos que se están jugando el campeonato: Marc Márquez y Andrea Dovizioso se enfrentan cara a cara por un sólo título. Cada uno sabe las posibilidades que tiene, siendo más favorecedor la situación del español tras la carrera en Sepang.

El Gran Premio de Malasia fue la primera oportunidad del piloto del Repsol Honda Team para coronarse como vencedor pero las situaciones y las condiciones de mojado condicionaron y complicaron el desenlace que tanto le hubiera gustado. Cuarta posición para él y victoria para el iatliano, que volvía a encender el mundial. Aún así, Márquez vio el lado positivo de esos resultados: “Soy consciente de que lo que hicimos en Malasia nos ha permitido llegar aquí con esta ventaja. Una caída en Sepang hubiera significado llegar aquí muy nervioso y jugándome el Mundial a cara o cruz”.

Márquez y Dovizioso, máximos rivales en Valencia / Foto: Marc González

La tensión está presente en el box naranja de Márquez, aunque el de Cervera se lo toma con cierta tranquilidad con esos 21 puntos de ventaja. “La mejor manera de encarar el fin de semana es hacerlo con normalidad, si cambias te crea una situación de anormalidad. Hay que hacer lo de siempre y tengo unas ganas locas de subirme a la moto. Esta semana no he tocado ninguna moto porque si me llega a pasar algo me matan”, declaró entre risas.

“Llego bastante bien, es un fin de semana importante en el que, quieras o no, sientes que es especial, pero no es la primera vez que estoy en esta situación y eso te permite estar más tranquilo el jueves. Si te pones nervioso el primer día llegas al domingo anestesiado, sin fuerzas. Hay que afrontar el fin de semana fieles a nuestro estilo, buscando el límite y una buena puesta a punto. Lo importante es que pinta un fin de semana con buen tiempo y eso es clave. El domingo veremos dónde está Dovizioso y dónde estamos nosotros en la carrera”, explicaba el líder con cierta experiencia -de las dos veces que ha llegado con opciones a Cheste, Márquez siempre ha conseguirlo el título.

Marc Márquez y Andrea Dovizioso, este jueves en Valencia / Foto: Marc Márquez Twitter

Pero aún con este gran número de posibilidades para conseguir su cuarta corona en MotoGP, el de Honda no quiere darlo todo por ganado. Es consciente de que todo depende de él y un fallo podría ser el final de su mundial. Incluso Andrea Dovizioso declaró que sus opciones se verían condicionadas por la actuación del #93, siendo él mismo quien decida el futuro. “Lo dije en Malasia y es obvio, este campeonato lo puedo perder yo y lo puede ganar él [Dovi]. El que va delante con 21 puntos es el que tiene que gestionar la ventaja y el que con un fallo puede ganar el otro. Dovi tiene que arriesgar y sólo tiene una estrategia que es ganar la carrera y esperar. La suerte que tengo es que dependo de mí mismo y, sobre todo, lo que tengo que hacer es acabar la carrera”.

“Firmaría llegar cada año con 21 puntos de ventaja a la última carrera, es un margen muy bueno. Pero no quiero caer en el error o la tentación, ya que hablas con la gente y todos lo ven hecho. El deporte y la vida son muy caprichosos y puede pasar cualquier cosa, no quiero ni relajarme ni bajar lo más mínimo la tensión. Hay que seguir como hasta ahora”, afirmaba Márquez.

Márquez seguirá la línea de toda la temporada / Foto: Lucas ADSC

Al español le basta ser undécimo en el caso que Dovizioso consiguiera la victoria en Valencia, la primera de su carrera en Cheste desde que está en la categoría reina. “Difícil decir, pero si acabo más allá del undécimo querrá decir que ha pasado algo raro, que me he caído. Todo puede pasar, estamos en un deporte en el que influyen muchas cosas, la mecánica, los otros pilotos, un error humano, pueden pasar muchas cosas. Y Dovi ha demostrado este año que puede ganar en cualquier circuito. No me he planteado como puede ser el domingo la carrera, honestamente la estrategia va a depender del nivel que tenga Dovi durante el fin de semana”.

“Soy consciente y lo he aprendido durante los años que es mucho más importante ganar un campeonato que una carrera. Que acabe la temporada ganando yo seis carreras y Dovi siete es algo que me da completamente igual. De aquí un mes nadie se acordará de eso, solo los forofos de la moto. El campeonato queda para siempre”.

Marc Márquez tampoco olvidó dedicar unas palabras a las tan sonadas órdenes de equipo, así como recordar el potencial de sus rivales de cara a la carrera del domingo. “El domingo es la última carrera y todo el mundo quiere ganar. Pedrosa se juega el cuarto puesto del Mundial con Valentino [Rossi], y es un circuito que se le da bien. Pero lo que tengo claro es que Dovizioso el domingo va a quedar por delante de todas las Ducati, primero porque tiene el nivel y luego porque para una marca es lo más importante [el título] pero la suerte que tengo es que yo dependo de mí mismo", concluyó el de Honda.