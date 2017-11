Jorge Lorenzo: "Será difícil hacer la pole, pero me veo fuerte"

Google Plus

Foto: Marc González - VAVEL

Jorge Lorenzo ha dominado el FP2 de este viernes en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, marcando un tiempo de 1:30.640, una décima por delante de Dani Pedrosa. El mallorquín no se posicionaba como el piloto más rápido de la pista desde el Gran Premio de Gran Bretaña, donde lideró un entrenamiento en Silverstone al que le dio muy poca importancia. Esta vez, ve ciertas posibilidades en luchar por la pole position.

"He vuelto a ser el más rápido y esta vez de forma clara, no como en Silverstone, donde lo fui por colocar la goma blanda. Aún así será difícil hacer la pole, pero me veo fuerte", explicó el piloto de Ducati quien siempre se ha mostrado especialmente rápido en el circuito de Cheste, trazado donde consiguió su quinto título en 2015 y la victoria hace tan sólo un año con su anterior escudería, Yamaha.

Lorenzo, el más rápido del viernes en Valencia / Foto: Marc González

Desde entonces, la adaptación a la Desmosedici ha sido algo más compleja de lo esperado pero poco a poco, sobre todo desde que comenzó la segunda mitad de la temporada, las sensaciones han ido mejorando de manera considerable. Pudimos ver a un Jorge Lorenzo liderando varias vueltas en diferentes carreras y subirse al podio hasta en dos ocasiones.

"Estoy contento porque ya empiezo a sacar todo el provecho de la moto. La conozco mucho mejor, puedo aprovechar la estabilidad en frenada y somos más competitivos. Aún sufrimos en las curvas que requieren estar mucho rato inclinados, pero estamos cerca", declaró el piloto con ganas de comenzar un nuevo año.

Volviendo a los entrenamientos de este viernes, Jorge Lorenzo sigue sin verse como el piloto con más opciones a la victoria al no contar con el mejor ritmo de la parrilla. Las Honda parecen ir un paso por delante en esta cuestión siendo Dani Pedrosa y Marc Márquez, segundo y quinto respectivamente en los acumulados. "Lo importante es el ritmo de carrera y tanto Márquez como Pedrosa creo que van muy rápido. Estamos ahí, pero aún no soy favorito", explicó.