Marc Márquez: "Solo le vale la victoria a Dovi y tres pilotos tienen más ritmo que él"

Marc Márquez en la rueda de prensa del GP de la Comunitat Valenciana | Foto: AFP

Marc Márquez Alentà, el piloto que lo tiene en bandeja para volver a convertirse en campeón del mundo por sexta vez en su vida, ha admitido que prefiere caerse en entrenamientos, como dice él mismo "siendo fiel" a su estilo de pilotaje de arriesgar en cada curva. Sin embargo, sabe perfectamente que una caída en carrera supone perder el trabajo hecho durante todo el año si gana su rival, Andrea Dovizioso.

"Lo que me sale de dentro es apretar más" Marc Márquez

En un día en el que se le han complicado un poco las cosas al no poder terminar la segunda tanda de libres por una caída en la curva dos del circuito de Ricardo Tormo, de ahí lo de arriesgar, ha dejado claras sus intenciones para el fin de semana: "Podría cambiar la mentalidad y ser más conformista, pero no es mi mentalidad en entrenamientos. Hice esa vuelta, tenía confianza. Voy a ser fiel a mi estilo hasta el warm up del domingo".

También comenta que el tema de las caídas es algo que deben mejorar con vistas al año que viene, ya que no es el único que las tiene, haciendo referencia a Dani Pedrosa y Cal Crutchlow. "Siempre te puedes caer en carrera y en el momento que menos te lo esperas, eso lo tenemos que mejorar", afirmaba el de Cervera.

"Lo importante es el campeonato, no la victoria" Marc Márquez

Al igual que hizo Ducati con Jorge, también se especula si Dani Pedrosa tendrá algo de decisivo en esta última batalla en pista, dado que tiene buen ritmo y este trazado le gusta bastante. Márquez comentaba que "Dani está muy fuerte", pero que tenía buen ritmo y que habría que ver dónde se encuentra Dovizioso por la mañana. "Creo que Dovi se irá a dormir hoy, o igual que ayer o más preocupado. A él solo le vale la victoria. Hay tres pilotos con mejor ritmo que él".

Al estar en un circuito "de casa", con toda la afición española, la lluvia constante de regalos y amuletos al vigente campeón a batir ha sido incesante. Muchos fans se le han acercado para darle sus obsequios para que le den suerte. Aunque la verdad, al ilerdense no le gusta nada ese tipo de regalos. "Odio esos regalos porque no sabes que hacer. Lo tienes que guardar porque no puedes tirarlo ni dárselo a alguien, así que los guardo, pero no me gusta", explicó.

Solo tiene un pequeño apunte para la clasificación de mañana: "Salir desde la primera línea de parrilla para evitar problemas en la primera curva". ¿Le funcionará su aparente calma el domingo?