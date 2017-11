Andrea Dovizioso: "No tenemos poder sobre Marc"

Google Plus

Andrea Dovizioso en el GP de España - FOTO: Lucas ADSC (VAVEL)

Antes de llegar a Valencia, Dovizioso veía muy difícil luchar contra alguien como Marc Márquez por este campeonato estando distanciados a 21 puntos y a medida que han ido pasando las sesiones libres en el Gran Premio de Valencia ha visto que la situación se ha complicado mucho más.

El viernes empezó bien, pero en el tercer libre cayó hasta la decimosexta posición y en la cuarta práctica libre pudo remontar algunas posiciones. En la sesión cronometrada estuvo directamente en la Q2, donde acabó consiguiendo la novena posición para la carrera.

"Seguimos trabajando sobre todo para mejorar mi fluidez. Las condiciones son muy buenas, pero cuando fuerzas es muy fácil superar el límite. Eso sólo lo puedes hacer si eres fluido. De velocidad y ritmo estamos para subir al podio, pero la moto aún no gira como nos gustaría. En esta pista tan particular, puedes ser muy agresivo e ir muy lento", explicaba el piloto italiano respecto a las sensaciones que ha tenido hasta ahora en el Circuito Ricardo Tormo.

En cambio, su rival consiguió la pole para mañana, un factor que hace que todo se ponga un poco más en contra: "Marc ha hecho lo que ya dijo que haría. Es muy bueno en la gestión, y eso es más facil si tienes la velocidad de tu parte. Irá muy rápido, Dani también, igual que Jorge e Iannone. Veremos si podemos nosotros".

No obstante, todavía queda ver las sensaciones en el calentamiento matinal previo a la carrera y se podrá ver quién de los dos se ha despertado con más fuerza para ser campeón del mundo de MotoGP. Respecto a la actuación de Marc, Andrea Dovizioso dictó: “Creo que Marc aún no sabe qué va a hacer mañana. No creo que piense en salir y hacer 30 vueltas solo. Está claro que si va delante y ve que yo tengo problemas intentará ganar, porque si se cae tampoco pasaría nada”. Se nota que el italiano tiene muy estudiado al de Cervera y que le conoce muy bien tras compartir sitio en parrilla durante 5 años.