Jorge Lorenzo: "Si Dovi va delante conmigo y Marc tiene problemas, habrá que estar muy atento”

Jorge Lorenzo en el GP de España.//Foto: Lucas ADSC

La caída del piloto español en la sesión clasificatoria le ha impedido poder luchar por la primera posición en parrilla, la que para él habría sido su primera Pole Position de la temporada.

Lorenzo no había firmado una temporada sin poles desde su debut en 125cc en el año 2002. Sobre la caída Jorge ha dicho que intentaba apretar demasiado para igualar e incluso batir el tiempo de Márquez y no tenía suficiente grip.

“Iba a cuatro milésimas del tiempo de Marc y puede que le hubiera superado. El neumático no aguantó, exageré un pelín demasiado y me fui al suelo. La goma no tenía agarre. Michelin está haciendo un buen trabajo pero todavía hay muchos neumáticos con un rendimiento irregular”, explicó el piloto de Ducati.

La caída de Jorge fue en una de las curvas más rápidas del circuito, aún así, y a pesar de sufrir un fuerte resfregón, el piloto salió ileso.

“No me caigo mucho, pero cuando lo hago es a lo bestia. Es una de mis malas cualidades. Cuando me caigo con la Ducati es en el primer punto de la frenada. Esta moto es muy estable pero cuando la pierdes no puedes recuperarla”.

A pesar del percance, Jorge Lorenzo ha mostrado ser la Ducati más fuerte durante todo el fin de semana, tiene uno de los mejores ritmos de carrera de la parrilla, solo el de Márquez es superior. El piloto es optimista en cuanto lo que puede hacer mañana a carrera, aunque tiene presente que por delante estarán Zarco e Iannone y será complicado hacer una buena salida.

“Parece que la temperatura va a subir un poco mañana, la puesta a punto es buena. Mi ritmo es muy similar al de Márquez, puede que él tenga una décima más”, analizó.



Mañana es la última carrera de la temporada, en la cual se decidirá el mundial de MotoGP. Andrea Dovizioso, su compañero de equipo se juega el mundial con Marc Márquez, pero para ganarlo, el italiano tendría que ganar la carrera y el español no ser mejor que duodécimo. Dado el caso Jorge Lorenzo y puede tomar un papel muy importante en carrera.

“No hay mucho que se pueda hacer porque Zarco e Iannone irán al máximo. Luego ya se verá. Si Dovi va delante conmigo y Marc tiene problemas, habrá que estar muy atento”, zanjó al respecto.

Después del mensaje que Lorenzo recibía en su “display” cuando iba liderando la carrera de Malasia, Jorge tenía un susto que lo hacía colarse en una curva, salvando la caída. Situación que hizo a Dovizioso ponerse líder, ganar la carrera y retrasar así, el título hasta Valencia.

“En Sepang ya sabía lo que tenía que hacer sin mirar el cuadro de mandos, pero evidentemente mañana aún será más importante estar pendiente de todo”, explicó Jorge haciendo referencia a las órdenes de equipo.

Marc Márquez cayó a pocos minutos de concluir la Q2, algo que Jorge también ha comentado: “Seguramente Márquez sería más peligroso si no se jugara el título. Caerse hoy no significaba nada, caerse mañana, sí”. Zanjó el de Ducati.