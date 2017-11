Dani Pedrosa: "Será importante empezar bien"

Google Plus

Dani Pedrosa en el GP de España - FOTO: Lucas ADSC (VAVEL)

Parte quinto en la parrilla de salida y ha tenido muy buenas sensaciones a lo largo del fin de semana siendo la peor posición hasta ahora la décima, lo que le hace pensar que podrá luchar por la victoria mañana dejando apartado el tema de quién será el campeón del mundo este año.

Se veía capacitado para mejorar su tiempo destacado de la Q2, pero justificó así por qué no pudo hacerlo mejor: “En mi último intento de la clasificación perdí algo en el sector 3, pero también me encontré tráfico. De lo contrario, quizá hubiese estado en primera fila”. “Este circuito es un poco revirado y adelantar no es demasiado fácil y el blando te puede dar más agarre al principio, y luego la cosa puede cambiar. Pero al final, lo primero en lo que pensar es el inicio de carrera”, explicaba así sus sensaciones en el Circuito Ricardo Tormo.

La estrategia más común entre todos los pilotos en las sesiones cronometradas es el cambio de gomas, montando unas nuevas para poder rematar los tiempos. “Los Michelin se calientan antes que los Bridgestone, pero también puede que te permitan solo una vuelta y que a los Bridgestone le cogieras el punto en la segunda. Pero en cualquier caso, no sucede lo mismo en todos los circuitos; depende de la pista”, afirmaba el piloto español la diferencia entre una marca y otra.

De cara a carrera, Dani hace un sondeo a la situación respecto a Marc -especialmente por ser su compañero de garaje y candidato al título- y a otros pilotos: “Marc está en una buena posición porque es un buen piloto en cuanto a la gestión de neumáticos y puede ser rápido a la vez. En cuanto al resto de pilotos, no sé, hay que esperar a ver sus elecciones, y eso también nos dirá mucho en cuanto a qué tipo de carrera esperar. Si vamos todos con blandos será un poco igual, pero sí hay elecciones mixtas, las cosas cambian”.