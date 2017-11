Marc Márquez:"Puedo luchar por la victoria, pero no voy a coger los mismos riesgos que en entrenamientos"

Marc Márquez en el GP de Cataluña.//Foto: Marc Gonzalez

Marc Márquez saldrá en primera posición el día que se jugará el título de MotoGP con Andrea Dovizioso. Sin embargo el italiano, al que solo le vale ganar la carrera y Márquez sea duodécimo, para ganar el título, no ha tenido hasta el momento un buen fin de semana y saldrá noveno.

Antes de la rueda de prensa pre-GP, Márquez comentaba que seguiría apretando en cada sesión, su filosofía es clara: buscar el límite en los entrenamientos, para luego saber hasta donde tiene que llegar en carrera.

“Estoy contento, estaría más preocupado si él estuviese en pole y yo noveno, pero esto no nos puede relajar, tenemos que seguir con la misma intensidad. Lo dije desde el jueves, voy a seguir con la misma intensidad de siempre hasta el Warm Up del domingo, luego habrá que valorar y salir a carrera”, comentaba el de Honda al preguntarle por la posición de rival.

Las primeras vueltas serán cruciales para ver donde puede estar el piloto en carrera, aunque también dependerá de lo que hagan sus rivales. “Soy consciente de que en las primeras vueltas iré un poco más tenso de lo normal, tratando de coger el ritmo de los entrenamientos y a partir de ahí buscaré encontrarme cómodo encima de la moto”.

Durante todo el fin de semana Marc se ha mostrado en cuanto a ritmo superior a sus rivales, tanto con el neumático medio como blando, la decisión de la goma será vital de cara a las 30 vueltas programadas de carrera.

“El ritmo es importante, y tener un pequeño margen es interesante por si toca empujar y me encuentro bastante bien en ese sentido. Ahora falta decidir el neumático trasero. El medio va bastante bien pero el blando parece que puede acabar la carrera sin problemas. Son muchas vueltas y hay que ver cómo lo gestionamos. Pero está claro que además de poder terminar la carrera nosotros, hay tres o cuatro pilotos que de momento tienen mejor ritmo que Andrea Dovizioso y eso me da tranquilidad”.

Con la caída de ayer en el FP2 y la de hoy en la clasificación, ya son veintisiete las que suma Marc Márquez en esta temporada. Por suerte, en todas y cada una de ellas ha salido ileso.

“No quiero hablar de eso porque luego viene una y te lesionas en la que menos te lo esperas. Lo he dicho siempre, cuando hay tensión, intensidad y vas concentrado cien por cien, y sabes que puede llegar, tu cuerpo va preparado. Todas las caídas en las que me he hecho daño es porque no me las esperaba. Pero repito y me autoexijo, es algo que quiero mejorar de cara al año que viene”, admite Márquez.

De los cinco títulos que el piloto leridiano tiene en su palmarés, solo uno, el de 2016, lo ganó consiguiendo la victoria. Marc ya tiene experiencia en saber gestionar las carreras cuando hay un mundial en juego.

Aún así, sobre papel, Márquez no solo tiene un buen ritmo para hacer una buena actuación, tiene ritmo para alzarse con la victoria, pero dependerá de sus sensaciones encima de la moto y de sus rivales.

“Si Dovizioso no está delante y sufre, haré mi carrera y hoy por hoy si miramos los ritmos está claro que estoy listo para luchar por la victoria, pero no voy a coger los mismos riesgos que he cogido en entrenamientos”.

Dos de los pilotos más explosivos de la parrilla y que no tienen nada que perder Zarco e Iannone, acompañarán a Márquez en la primera fila de parrilla.

“Este fin de semana me planteaba dos puntos muy importantes. Uno era la clasificación. Tenía como principal objetivo aunque tuviera que arriesgar salir desde la primera línea, y he conseguido la pole. El otro punto clave es la primera vuelta. Si pasas estos dos puntos tienes bastante riesgo superado, sólo faltará acabar la carrera que es lo más importante”.

Además del propio Marc, su equipo jugará también un papel muy importante durante la carrera: la pizarra. Aún tienen que decidir si le muestran o no, la posición de Andrea Dovizioso. Lo harán en una reunión donde estarán su ingeniero de pista, su manager y otra persona de su equipo.

“Lo tenemos que hablar, sinceramente no lo hemos hablado aún. Pero quizá durante la carrera sea bueno saber la posición en la que está Dovi para no tener que ir buscando en las pantallas ni girarme. Pero todo depende de cómo acabe el warm up. Haremos una reunión y ahí plantearemos todas las situaciones”.



Si mañana se alza con el título de Campeón del Mundo, sería el sexto en ocho años, el cuarto en la categoría reina.