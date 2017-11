Carrera GP de Valencia 2017 de MotoGP en vivo y en directo online

Google Plus

En directo, aquí, en VAVEL España, a partir de las 14:00.

Valencia dictará sentencia una vez más en una carrera a la que Dovizioso llega con todas las estadísticas en contra y en la que a priori tiene muy difícil ser campeón del mundo, sin embargo, a lo largo de este año ya ha demostrado que no va a tirar la toalla en ningún momento y que va a luchar hasta la última curva por alzarse con ese ansiado título.

Los aliados no sirven para Dovizioso prácticamente ya que necesita a Márquez más allá del decimotercer lugar para ser campeón.



Sin embargo, en caso de que se produjera la situación de Márquez lejos de los puntos o fuera de carrera, está claro que las Ducati serán claramente las aliadas de Dovizioso, unas más que otras siempre.

Marc Márquez: "Puedo luchar por la victoria, pero no voy a coger los mismos riesgos que en entrenamientos"



“Estoy contento, estaría más preocupado si él estuviese en pole y yo noveno, pero esto no nos puede relajar, tenemos que seguir con la misma intensidad. Lo dije desde el jueves, voy a seguir con la misma intensidad de siempre hasta el Warm Up del domingo, luego habrá que valorar y salir a carrera”, comentaba el de Honda al preguntarle por la posición de rival.

Dani Pedrosa: "Será importante empezar bien"



El piloto español no se juega nada el domingo y por eso hará todo lo posible por conseguir la victoria ya que se ve con buen ritmo para hacerlo.

Maverick Viñales: "Mejor que preguntéis a Yamaha porque yo no sé qué pasa"



El piloto español se ha mostrado claramente molesto y enfadado con las sensaciones encontradas durante el fin de semana en Valencia. Maverick saldrá el domingo desde la décimo tercera posición sin entender los problemas de su M1.

Rossi: "Si Yamaha nos da una buena moto, tanto a Viñales como a mí nos irá bien"



El italiano insiste en los problemas de los que lleva aquejándose desde enero con su M1, a la vez que afirma que la marca japonesa por fin tiene claro el trabajo que ha de realizar para solucionarlos.

Jorge Lorenzo: "Si Dovi va delante conmigo y Marc tiene problemas, habrá que estar muy atento”



“No hay mucho que se pueda hacer porque Zarco e Iannone irán al máximo. Luego ya se verá. Si Dovi va delante conmigo y Marc tiene problemas, habrá que estar muy atento”, zanjó al respecto.

Márquez, octava pole y un paso más cerca del objetivo



Nuevo paso de gigante hacia el título de un Marc Márquez que lejos de confiarse y asegurar un buen resultado para parrilla, salió a darlo todo y buscar la pole, en la primera salida en la Q2 consiguió bajar el 1:30 y alejar a sus rivales lo suficiente como para llevarse la pole con esa vuelta, en la segunda salida a pista, Marc sufrió una caída que supone la vigesimoséptima de la temporada.



La cruz queda repartida en este caso entre dos pilotos, Andrea Dovizioso, aspirante al título que saldrá noveno y ve aún más difíciles sus opciones y Maverick Viñales que no logró ni siquiera acceder a la Q2 y mañana partirá decimotercero.

Lorenzo tomó el mando en Valencia en los libres



El piloto mallorquín acabó con el mejor tiempo en el acumulado del día viernes con la Ducati y mantuvo intacto el sueño del equipo italiano de conseguir el campeonato.

Andrea Dovizioso en el GP de Valencia: soñar es gratis



Andrea Dovizioso llega a Valencia con el sueño de proclamarse Campeón del Mundo de MotoGP, un título que sería el segundo en su palmarés y el primero de MotoGP y que permitiría a Ducati recuperar un trono que no toca desde el año 2007 que ganó Casey Stoner.

En 2006...



Última cita del Mundial de 2006 y Valentino Rossi llegaba con todo de cara para ganar el Mundial, sin embargo, una caída y una gran carrera de Hayden decantaron el Mundial del lado del de Kentucky, que vivió su gran día en Valencia.

La meteorología se ha mantenido estable a lo largo de todo el fin de semana con temperaturas cercanas a los 15ºC, tres o cuatro grados por encima de la del asfalto. Para este domingo se esperan condiciones favorables, con una temperatura ambiente de 22ºC que favorecerá el agarre en pista.

El circuito de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo denota un diseño de influencia americana, en numerosas posiciones los espectadores cuentan con una visión de todo el trazado, que se localiza muy cerca de la población de Cheste. El trazado tiene una longitud de 4.000 metros y está compuesto por 14 curvas: 9 a izquierdas y 5 a derechas.

¡Buenos días a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión de la carrera de MotoGP del GP de Valencia en vivo y en directo online. La carrera tendrá lugar a partir de las 14:00 horas.